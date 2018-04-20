Nissan проводит голосование за некоторые элементы внедорожника Armada

В частности, пользователи соцсетей смогут выбрать для внедорожника Nissan Armada Mountain Patrol внешний дизайн, тип шин и тент, который крепится на верху. В сети накануне появились рендеры, на которых видно, что внедорожник получит боковые пороги, усиленные бамперы, шноркель, лебёдку и крепёж для перевозки дополнительных ёмкостей.В подкапотном пространстве особого внедорожника установлен 8-цилиндровый агрегат объёмом 5,6 литра производительностью 395 лошадиных сил, который комплектуется "автоматом" на 7 скоростей и полноприводным механизмом.Все желающие смогут проголосовать за автомобиль до 10 мая текущего года. Официальная презентация особого внедорожника Nissan Armada Mountain Patrol состоится в Аризоне на мероприятии Overland Expo WEST, которое пройдёт в мае этого года.