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Nissan проводит голосование за некоторые элементы внедорожника Armada

Компания Nissan объявила о выходе особого внедорожника Armada Mountain Patrol, который предназначен для передвижения по сложному бездорожью. Необходимые компоненты для специальной версии автомобиля смогут выбрать подписчики сообществ в Instagram и Facebook посредством голосования.

Nissan проводит голосование за некоторые элементы внедорожника Armada


В частности, пользователи соцсетей смогут выбрать для внедорожника Nissan Armada Mountain Patrol внешний дизайн, тип шин и тент, который крепится на верху. В сети накануне появились рендеры, на которых видно, что внедорожник получит боковые пороги, усиленные бамперы, шноркель, лебёдку и крепёж для перевозки дополнительных ёмкостей.

В подкапотном пространстве особого внедорожника установлен 8-цилиндровый агрегат объёмом 5,6 литра производительностью 395 лошадиных сил, который комплектуется "автоматом" на 7 скоростей и полноприводным механизмом.

Все желающие смогут проголосовать за автомобиль до 10 мая текущего года. Официальная презентация особого внедорожника Nissan Armada Mountain Patrol состоится в Аризоне на мероприятии Overland Expo WEST, которое пройдёт в мае этого года.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
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