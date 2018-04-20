Honda планинует выпустить новый бюджетный хэтчбек

На выставке автомобилей в Индонезии японские производители представили концептуальную версию Honda Small Concept RS. Есть предположение, что данный прототип в скором времени получит товарную версию в виде 5-дверной модели Brio новой генерации. Судя по снимкам, сделанным на автосалоне, новый автомобиль получил спортивную внешность.Сам производители пока не разглашают подробности концепта Honda Small Concept RS. В то же время японцы сообщили, что бюджетный хэтчбек построен на новой архитектуре, однако на какой именно не уточняется. По мнению экспертов автомобиль создавался на том же шасси, что и компактный седан Amaze второй генерации, который в ближайшее время поступит в продажу на индийском рынке. Позднее автомобиль начнут продавать в азиатских странах.