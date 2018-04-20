Появления НЛО над сирийским городом стало причиной пожара в здании

НЛО имел форму летающей тарелки и двигался на большой скорости, а также излучал сильное свечение, сопровождающееся вспышками. Затем внеземные гости решили скрыться с глаз человека, но перед этим успели оставить свой след на территории.Дом, над которым пролетала внеземная технология, был охвачен пламенем и из него вырывались клубы черного дыма. Пользователи сетей решили, что гуманоиды уже совершают нападение на нашу планету. Скептики назвали сюжет фейком, который был создан для сбора просмотров.