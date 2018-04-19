Зоопланктон оказывает негативное влияние на среду океанов, выяснили ученые

Хотя работа была проведена в лаборатории, первое открытие показывает, что мигрирующий зоопланктон - или даже любой организм - может создавать турбулентность в масштабах, достаточно больших, чтобы смешивать воды океана. Работа может изменить предположения океанологов о глобальных циклах питательных веществ, таких как углерод, фосфат и кислород, или даже океанские течения.«Динамика океана напрямую связана с глобальным климатом посредством взаимодействия с атмосферой. Тот факт, что плавающие животные могут играть значительную роль в смешивании океана - идея, которая была почти еретической в океанографии, могла поэтому иметь последствия далеко за пределами ближайших вод, где живут животные», - сказал Джон Дабири, профессор гражданской и экологической инженерии и машиностроения.Дабири, старший автор работы 18 апреля в Nature, добавил, что полученные результаты также помогут ученым понять, как океан выделяет углекислый газ из атмосферы и приводит к обновлению моделей океанского климата.