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Пуск космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесен на следующий год

Появилась информация о том, что российская космическая обсерватория «Спектр-РГ» отправится в космос уже в следующем году. Таким образом, в текущем году запуска миссии ожидать не стоит.

Пуск космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесен на следующий год


Стоит отметить, что изначально пуск обсерватории собирались осуществить осенью этого года, но по ряду причин миссию отложили на март 2019 года. Данная информация поступила от представителей компании «Российские космические системы», которая занималась созданием некоторых элементов аппарата.

Что касается предприятия НПО имени Лавочкина, где разрабатывался весь концепт обсерватории «Спектра-РГ», на данный момент не дали никакой информации касательно переноса пуска.

Стало известно, что холдинг РКС предоставил современное радиоустройство, которое позволит специалистам эффективнее управлять обсерваторией и получать научные данные на расстоянии 1,8 млн. км.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:20
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