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Дмитрий Талыбов рассказал, что Катя Зиновьева оказывала интим услуги за деньги

Экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Талыбов огласил постыдные факты из допроектной жизни Катерины Зиновьевой, которые та сама предпочитала не разглашать.

Дмитрий Талыбов рассказал, что Катя Зиновьева оказывала интим услуги за деньги

На протяжении довольно долгого времени участница телестройки пыталась преподносить себя зрителю целомудренной девушкой, да и к тому же без вредных привычек. Стоит отметить, что она сильно отличалась от проектных коллег, известных своей неразборчивостью в любовных делах.

Вот только шашни девушки с Ромой Гриценко, при том, что Катерина клялась в любви Саше Гобозову, многое расставили по своим местам.

Тем временем, масла в огонь подлил и бывший участник реалити-шоу Дмитрий Талыбов. В своем интервью проектному изданию, Дима рассказал о том, что до появления на Поляне Катя работала в баре певицей. Однако, по его словам, она умудрялась радовать гостей заведения не только своим голосом.

Талыбову заявил, что Зиновьева часто оказывала интимные услуги посетителям за деньги. Именно таким образом она и зарабатывала себе на безбедное существование.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:07
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