Дмитрий Талыбов рассказал, что Катя Зиновьева оказывала интим услуги за деньги

На протяжении довольно долгого времени участница телестройки пыталась преподносить себя зрителю целомудренной девушкой, да и к тому же без вредных привычек. Стоит отметить, что она сильно отличалась от проектных коллег, известных своей неразборчивостью в любовных делах.Вот только шашни девушки с Ромой Гриценко, при том, что Катерина клялась в любви Саше Гобозову, многое расставили по своим местам.Тем временем, масла в огонь подлил и бывший участник реалити-шоу Дмитрий Талыбов. В своем интервью проектному изданию, Дима рассказал о том, что до появления на Поляне Катя работала в баре певицей. Однако, по его словам, она умудрялась радовать гостей заведения не только своим голосом.Талыбову заявил, что Зиновьева часто оказывала интимные услуги посетителям за деньги. Именно таким образом она и зарабатывала себе на безбедное существование.