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Светлана Лобода заинтриговала фанатов обещаниями рассказать о деле своей жизни

Сейчас беременная певица живет в Лос-Анджелесе, но не забывает радовать своих фанатов новыми сюжетами. Светлана Лобода заинтриговала их обещаниями рассказать о деле своей жизни, опубликовав пост в Instagram.

Звезда отметила, что сильно любит это направление, так что скоро порадует интересной информацией подписчиков. Пока они знают, что исполнительница даже во время интересного положения работает над новой музыкальной композицией, но пока не желает открывать свои секреты людям.

Светлана Лобода заинтриговала фанатов обещаниями рассказать о деле своей жизни


Пользователи сетей написали много лестных комментариев по поводу красоты Светланы Лободы. Они отметили, что будущее материнство сделало ее очаровательной женщиной, а также готовы ждать ее рассказ на протяжении длительного времени.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20
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