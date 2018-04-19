Хейтеры назвали Ольгу Бузову страшным гномом

Антифанаты отмечают, что Бузова стареет, дурнеет и слишком увлеклась косметическими процедурами.А под одной из последних публикаций со светского мероприятия Ольгу назвали в комментариях «страшным гномом». Злопыхатели спорят с поклонниками и по поводу худобы артистки., - вот так без стеснения обливают грязью звезду подписчики.Хейтеры рекомендуют знаменитости, не вырывать у ведущих микрофон, как сделала это певица на гала-ужине премии МУЗ-ТВ. В целом поведение Ольги Бузовой на этом мероприятии многим показалось вызывающим, особенно после ее эксцентричного танца у Филиппа Киркорова на руках.