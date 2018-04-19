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Хейтеры назвали Ольгу Бузову страшным гномом

Популярную ведущую «Дом-2» и певицу Ольгу Бузову окружают не только фанаты лента в ее Instagram переполнена негативными отзывами.

Антифанаты отмечают, что Бузова стареет, дурнеет и слишком увлеклась косметическими процедурами.

Хейтеры назвали Ольгу Бузову страшным гномом

А под одной из последних публикаций со светского мероприятия Ольгу назвали в комментариях «страшным гномом». Злопыхатели спорят с поклонниками и по поводу худобы артистки.

«Какой еще худобой, вы ее последние фотки видели? Руки обвисшие, ноги толстые...», - вот так без стеснения обливают грязью звезду подписчики.

Хейтеры рекомендуют знаменитости, не вырывать у ведущих микрофон, как сделала это певица на гала-ужине премии МУЗ-ТВ. В целом поведение Ольги Бузовой на этом мероприятии многим показалось вызывающим, особенно после ее эксцентричного танца у Филиппа Киркорова на руках.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:21
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