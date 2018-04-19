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Иисус Христос прибыл на Землю с Венеры, считают уфологи

Члены организации «Этериус», куда входит много уфологов, считают, что Иисус Христос на самом деле является представителем внеземной развитой цивилизации и прибыл на Землю с Венеры. Об этом уфологи заявили во время паломничества по святым местам британского графства Девон.

Иисус Христос прибыл на Землю с Венеры, считают уфологи


Фигура Иисуса Христа довольно неоднозначная в религии и его происхождение занимает ученых со всего мира. В данное время уфологи из организации «Этериус» считают, что Спаситель прибыл на Землю с особой миссией с Венеры, где он родился и вырос. Согласно исследованиям независимых экспертов этого движения, Христос сперва посетил гору Холдстоун Даун, которая и стала местом паломничества для последователей «Этериус».

Движение «Этериус» возникло 70 лет назад, его лидером является Джордж Кинг, утверждающий, что постоянно находится на ментальной связи с космическими голосами, которые предлагают ему стать единственным парламентером землян, дабы войти в межгалактическую организацию.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 17:50
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