Ольга Бузова замахнулась на сеть салонов красоты
Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова не ограничивается только творческой деятельностью, но и намерена воплотить некоторые идеи в бизнесе.
Сначала Бузова объявила о старте собственной криптовалюты - бузкоина, но поверили в нее немногие.
Теперь знаменитость решила открыть сеть ресторанов и даже объявила, что вскоре один из них начнет функционировать на Цветном бульваре, но и это не предел мечтаний Ольги Бузововй, теперь она замахнулась на сеть салонов красоты.
Как известно, косметическую империю уже осваивают многие коллеги Бузовой по телестройке.
В частности, недавно подруга Бузовой Мария Погребняк, тоже открыла салон красоты, поражающий имперской роскошью.
Многие предполагают, что вряд ли Бузова ограничится несколькими салонами и может создать франчайзинг, который будет успешно продавать другим.
Сначала Бузова объявила о старте собственной криптовалюты - бузкоина, но поверили в нее немногие.
Теперь знаменитость решила открыть сеть ресторанов и даже объявила, что вскоре один из них начнет функционировать на Цветном бульваре, но и это не предел мечтаний Ольги Бузововй, теперь она замахнулась на сеть салонов красоты.
Как известно, косметическую империю уже осваивают многие коллеги Бузовой по телестройке.
В частности, недавно подруга Бузовой Мария Погребняк, тоже открыла салон красоты, поражающий имперской роскошью.
Многие предполагают, что вряд ли Бузова ограничится несколькими салонами и может создать франчайзинг, который будет успешно продавать другим.