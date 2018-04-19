Ольга Бузова замахнулась на сеть салонов красоты

Сначала Бузова объявила о старте собственной криптовалюты - бузкоина, но поверили в нее немногие.Теперь знаменитость решила открыть сеть ресторанов и даже объявила, что вскоре один из них начнет функционировать на Цветном бульваре, но и это не предел мечтаний Ольги Бузововй, теперь она замахнулась на сеть салонов красоты.Как известно, косметическую империю уже осваивают многие коллеги Бузовой по телестройке.В частности, недавно подруга Бузовой Мария Погребняк, тоже открыла салон красоты, поражающий имперской роскошью.Многие предполагают, что вряд ли Бузова ограничится несколькими салонами и может создать франчайзинг, который будет успешно продавать другим.