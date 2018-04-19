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Ольга Бузова замахнулась на сеть салонов красоты

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова не ограничивается только творческой деятельностью, но и намерена воплотить некоторые идеи в бизнесе.

Сначала Бузова объявила о старте собственной криптовалюты - бузкоина, но поверили в нее немногие.

Ольга Бузова замахнулась на сеть салонов красоты

Теперь знаменитость решила открыть сеть ресторанов и даже объявила, что вскоре один из них начнет функционировать на Цветном бульваре, но и это не предел мечтаний Ольги Бузововй, теперь она замахнулась на сеть салонов красоты.

Как известно, косметическую империю уже осваивают многие коллеги Бузовой по телестройке.

Ольга Бузова замахнулась на сеть салонов красоты

В частности, недавно подруга Бузовой Мария Погребняк, тоже открыла салон красоты, поражающий имперской роскошью.

Многие предполагают, что вряд ли Бузова ограничится несколькими салонами и может создать франчайзинг, который будет успешно продавать другим.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:18
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