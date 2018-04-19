Хейтеры считают фото Дмитрия Тарасова с беременной женой показухой
До недавнего времени экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов сохранял молчание в Сети, но затем резко увеличил количество публикаций, показывая на них свою беременную жену Анастасию Костенко.
Нежная фотосессия вызвала много пересудов среди пользователей и многие их них посчитали, что все эти позы показушные.
Хейтеры подвергли критике футболиста и его демонстративные снимки.
Антифанаты уверены, что футболист так и не смог забыть свою вторую жену Ольгу Бузову, которая сейчас находится на пике популярности, и старается публикациями, на которых запечатлена его счастливая жизнь с очередной избранницей, побольнее уколоть бездетную экс-супругу.
Пользователи считают, что активность Тарасова в Сети может навредить еще нерожденному малышу, на которого сыплются проклятия фанатов Ольги Бузовой.
Нежная фотосессия вызвала много пересудов среди пользователей и многие их них посчитали, что все эти позы показушные.
Хейтеры подвергли критике футболиста и его демонстративные снимки.
Антифанаты уверены, что футболист так и не смог забыть свою вторую жену Ольгу Бузову, которая сейчас находится на пике популярности, и старается публикациями, на которых запечатлена его счастливая жизнь с очередной избранницей, побольнее уколоть бездетную экс-супругу.
Пользователи считают, что активность Тарасова в Сети может навредить еще нерожденному малышу, на которого сыплются проклятия фанатов Ольги Бузовой.