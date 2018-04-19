Данила Козловский назвал Алексея Серебрякова патриотом России

В ходе беседы Данила Козловский ответил на большое количество вопросов, среди которых был о его популярности, в частности, как он с ней справляется. Есть две стороны «медали». Если говорить о положительной стороне известности, то артисту нравится, когда ему дарят цветы и прислушиваются к его мнению. Что касается отрицательной, то здесь Козловский выделил некоторые аспекты, в частности, он не доволен тем, как интерпретируют его публичные высказывания. Чтобы перекрутить какое-либо высказывание публичного человека, тем самым спровоцировать скандал, достаточно вырвать слова из контекста, чем очень многие и занимаются, рассказывает артист.Олег Меньшиков посоветовал своему собеседнику не отвечать на подобные выпады, а также не заниматься самоцензурой в подобной ситуации. В этот момент Данила Козловский вспомнил коллегу по цеху Алексея Серебрякова, которого считает патриотом России.Звезда киноленты «Духless» пояснил, что люди, которые говорят, не стесняясь о своих недостатках и болячках, тоже патриоты. Говорить о том, как у нас обстоят дела и предлагать решение каких-либо проблем – это нормальный подход.