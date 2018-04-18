В самолетах появятся стоячие места

В ходе тематического форуме в Гамбурге была представлена модель Skyrider 2.0 , которая не имеет ничего общего с прошлыми прототипами. При помощи новых сидений в самолете можно будет добиться того, чтобы в салоне можно было несколько сузить расстояние между сидениями. Более того, ряд экспертов уже поспешили отметить, что внешний вид напоминает седло наездника, тогда как использование сидений в гражданской авиации пока под вопросом. Примечательно, еще около 10 лет назад в американском управлении авиации отвергли несколько схожие идеи по увеличению вместительности в самолетах.Современная версия стоячего кресла позволяет с комфортом стоять благодаря мягкой обивки, которая установлена с задней стороны. Вполне возможно, что в дальнейшем схожие технологии все же применят в бюджетных вариантах самолетов, когда речь идет о коротком времени полета и максимальном снижении стоимости перелета.