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Макс Барских и Миша Романова ждут пополнение‍

Сегодня стало известно о решении Миши Романовой покинуть музыкальный коллектив «ВИА Гра». В качестве основной причины данной новости является «интересное положение» исполнительницы. Кроме того, в Сети активно обсуждают вероятность, что отцом будущего ребенка является не менее известный певец Макс Барских.

Примечательно, для коллектива женской группы факт ухода в связи с беременностью участницы является вполне привычным делом, а потому и состав постоянно изменяется на новеньких исполнительниц. Ныне счастливая мать, Анна Седокова, ранее также приняла решение об уходе из группы, выбрав более важным занятие рождение и воспитание ребенка, после чего начала сольную карьеру. Многочисленные поклонники коллектива «ВИА Гра» до сих пор не могут получить ответа на вопрос о том, кто же является отцом ребенка Миши Романовой.

Макс Барских и Миша Романова ждут пополнение&#8205;


О том, что участница коллектива встречается с Максом Барских не является ни для кого секретом, однако сама исполнительница до сих пор выдерживает паузу и не скрывает никаких деталей своего положения. Однако нужно учесть, что в одном из последних интервью девушка уже объявляла о намерении в скором времени сыграть свадьбу со своим возлюбленным мужчиной.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: maxran Сегодня, 14:52
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