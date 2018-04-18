Макс Барских и Миша Романова ждут пополнение‍

Примечательно, для коллектива женской группы факт ухода в связи с беременностью участницы является вполне привычным делом, а потому и состав постоянно изменяется на новеньких исполнительниц. Ныне счастливая мать, Анна Седокова, ранее также приняла решение об уходе из группы, выбрав более важным занятие рождение и воспитание ребенка, после чего начала сольную карьеру. Многочисленные поклонники коллектива «ВИА Гра» до сих пор не могут получить ответа на вопрос о том, кто же является отцом ребенка Миши Романовой.О том, что участница коллектива встречается с Максом Барских не является ни для кого секретом, однако сама исполнительница до сих пор выдерживает паузу и не скрывает никаких деталей своего положения. Однако нужно учесть, что в одном из последних интервью девушка уже объявляла о намерении в скором времени сыграть свадьбу со своим возлюбленным мужчиной.