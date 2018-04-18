Ученые подтверждают наличие в кофе полезных свойств для сердца

Результаты клинических исследований служат основанием для подобных высказываний ученых. Эксперименты проводили при участии более чем 220000 человек. Специалистами была проанализировано наличие связи между частотой нарушений предсердных и желудочковых ритмов сердца и периодами потребления кофеина. Как оказалось, что при регулярном употреблении кофе, значительно сокращается количество сердечных аритмий.Заявляют специалисты и про зафиксированные случаи негативного влияние на организм кофеина, но упоминаются исключительно единичные случаи. Общие выводы указывают на стимулирующее воздействие кофеина на нервную систему, а так же возможности блокировки влияния аденозина, которым и провоцируется фибрилляция предсердий.В течение дня, учеными рекомендуется употребление примерно 300 миллиграммов кофе. Так же специалисты утверждают, что у перенесших инфаркт миокарда людей, которые выпивали в день по 350 миллиграммов кофе, отмечалась нормализация сердечного ритма. При этом не оказывала влияния на показатели аритмии и доза, равная 500 миллиграммов в день.