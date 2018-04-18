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Ученые подтверждают наличие в кофе полезных свойств для сердца

Очередное заявление о пользе кофе поступило от ученых из Института Бейкера в Австралии. Специалисты рассказали, этот свойства ароматного напитка могут положительно влиять на работу сердца, а так же способствовать сокращению числа случаев, связанных с нарушениями сердечных ритмов.

Результаты клинических исследований служат основанием для подобных высказываний ученых. Эксперименты проводили при участии более чем 220000 человек. Специалистами была проанализировано наличие связи между частотой нарушений предсердных и желудочковых ритмов сердца и периодами потребления кофеина. Как оказалось, что при регулярном употреблении кофе, значительно сокращается количество сердечных аритмий.
Ученые подтверждают наличие в кофе полезных свойств для сердца


Заявляют специалисты и про зафиксированные случаи негативного влияние на организм кофеина, но упоминаются исключительно единичные случаи. Общие выводы указывают на стимулирующее воздействие кофеина на нервную систему, а так же возможности блокировки влияния аденозина, которым и провоцируется фибрилляция предсердий.

В течение дня, учеными рекомендуется употребление примерно 300 миллиграммов кофе. Так же специалисты утверждают, что у перенесших инфаркт миокарда людей, которые выпивали в день по 350 миллиграммов кофе, отмечалась нормализация сердечного ритма. При этом не оказывала влияния на показатели аритмии и доза, равная 500 миллиграммов в день.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:00
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