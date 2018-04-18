Катя Зиновьева увела новенького Дениса у Иваны Диловой
Катя Зиновьева начала отношения с новеньким Денисом Давыдовым, который проявил симпатию к Иване Диловой, однако та не захотела ответить взаимностью.
Долгое время бывшая девушка Гобозова не знала, как проявить себя на проекте. Ведущие, очевидно, симпатизируют ей, поэтому добавили третьим игроком в пару Александра и Ольги Жариковой в борьбе за свадебный миллион.
Постоянные стычки со "старичком", который только и делал, что проявлял агрессию к безответно влюблённой, держали зрителя в напряжении недолго.
Тем не менее, организаторам не хотелось избавляться от такого интересного и яркого игрока, как Зиновьева, поэтому раз за разом она получала шанс побыть на телестройке ещё некоторое время.
И вот в периметр прибыли новенькие участники, из которых и Давыдов, питавший симпатию к строптивой болгарке. Та Денисом не заинтересовалась, желая кого-то получше, а вот Екатерина общалась с новичком довольно долго, из-за чего он предложил её строить любовь.
Хотя герои тут же объявили себя парой, не тратя время, некоторые зрители посчитали это поспешным.
Ранее Екатерина Зиновьева обиделась на подписчиков из-за критики ее цвета волос.
Долгое время бывшая девушка Гобозова не знала, как проявить себя на проекте. Ведущие, очевидно, симпатизируют ей, поэтому добавили третьим игроком в пару Александра и Ольги Жариковой в борьбе за свадебный миллион.
Постоянные стычки со "старичком", который только и делал, что проявлял агрессию к безответно влюблённой, держали зрителя в напряжении недолго.
Тем не менее, организаторам не хотелось избавляться от такого интересного и яркого игрока, как Зиновьева, поэтому раз за разом она получала шанс побыть на телестройке ещё некоторое время.
И вот в периметр прибыли новенькие участники, из которых и Давыдов, питавший симпатию к строптивой болгарке. Та Денисом не заинтересовалась, желая кого-то получше, а вот Екатерина общалась с новичком довольно долго, из-за чего он предложил её строить любовь.
Хотя герои тут же объявили себя парой, не тратя время, некоторые зрители посчитали это поспешным.
Ранее Екатерина Зиновьева обиделась на подписчиков из-за критики ее цвета волос.