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Катя Зиновьева увела новенького Дениса у Иваны Диловой

Катя Зиновьева начала отношения с новеньким Денисом Давыдовым, который проявил симпатию к Иване Диловой, однако та не захотела ответить взаимностью.

Долгое время бывшая девушка Гобозова не знала, как проявить себя на проекте. Ведущие, очевидно, симпатизируют ей, поэтому добавили третьим игроком в пару Александра и Ольги Жариковой в борьбе за свадебный миллион.

Катя Зиновьева увела новенького Дениса у Иваны Диловой

Постоянные стычки со "старичком", который только и делал, что проявлял агрессию к безответно влюблённой, держали зрителя в напряжении недолго.

Тем не менее, организаторам не хотелось избавляться от такого интересного и яркого игрока, как Зиновьева, поэтому раз за разом она получала шанс побыть на телестройке ещё некоторое время.

И вот в периметр прибыли новенькие участники, из которых и Давыдов, питавший симпатию к строптивой болгарке. Та Денисом не заинтересовалась, желая кого-то получше, а вот Екатерина общалась с новичком довольно долго, из-за чего он предложил её строить любовь.

Хотя герои тут же объявили себя парой, не тратя время, некоторые зрители посчитали это поспешным.

Ранее Екатерина Зиновьева обиделась на подписчиков из-за критики ее цвета волос.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:40
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