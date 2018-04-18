В Сети появился новый тизер флагмана LG G7 ThinQ‍

В частности, в верхней части дисплея будет располагаться привычная для многих новых моделей полоска с вырезом, тогда как корпус окажется безрамочным. Наличие лазерного автофокуса, а также двойная камера позволят делать еще более качественные снимки, чем прежние модификации данной серии. Кроме того, дизайнеры не стали искать новое место, расположив сканер отпечатка пальцев привычно на задней стороне корпуса. Теперь кнопка включения смартфона будет находиться на задней стороне. Уже в ходе ближайшей презентации представители бренда окончательно озвучат все особенности и изменения смартфона.Некоторые неофициальные источники также сходятся во мнении, что будущая новинка сможет в том числе порадовать наличием технологии искусственного интеллекта, который во всех предыдущих генерациях не использовался ввиду слабого изучения данной опции.