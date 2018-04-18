Ольга Рапунцель показала дочку с сердечком на лице

В Instagram Ольги появился пост рекламирующий магазин детской одежды, окторый Рапа сопроводила фотографией своей малышки в нарядном платьице, правда лицо девочки было закрыто сердечком.Саам Рапунцель пишет, что не готова показать личико доченьки и назвать ее имя, а единственное чем она может поделиться с подписчиками это наряды новорожденной., - объясняет пользователям Ольга.Фолловеры поддержали в этом плане Рапунцель, но сокрушаются по поводу ее вечно босоногого мужа, который нигде не работает и не сможет содержать семью. Фанаты посоветовали Ольге не обращать внимания на негативные комментарии, но всех очень интересует как же назвала чета Дмитренко свою первеницу.