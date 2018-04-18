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Ольга Рапунцель показала дочку с сердечком на лице

Одна из самых скандальных участниц «Дома-2» Ольга Рапунцель уже третью неделю наслаждается материнством и теперь решила заработать и на новорожденной дочери.

В Instagram Ольги появился пост рекламирующий магазин детской одежды, окторый Рапа сопроводила фотографией своей малышки в нарядном платьице, правда лицо девочки было закрыто сердечком.

Ольга Рапунцель показала дочку с сердечком на лице

Саам Рапунцель пишет, что не готова показать личико доченьки и назвать ее имя, а единственное чем она может поделиться с подписчиками это наряды новорожденной.

«Это очень личное. Подождите совсем чуть-чуть и скоро все узнаете. Единственное, чем я могу сейчас поделиться – это ее нарядами. Сейчас такой огромный выбор одежды для малышей, но я хочу, чтобы моя малышка привыкала к красоте, стилю и комфорту с рождения», - объясняет пользователям Ольга.

Ольга Рапунцель показала дочку с сердечком на лице

Фолловеры поддержали в этом плане Рапунцель, но сокрушаются по поводу ее вечно босоногого мужа, который нигде не работает и не сможет содержать семью. Фанаты посоветовали Ольге не обращать внимания на негативные комментарии, но всех очень интересует как же назвала чета Дмитренко свою первеницу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:18
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