Ольга Рапунцель показала дочку с сердечком на лице
Одна из самых скандальных участниц «Дома-2» Ольга Рапунцель уже третью неделю наслаждается материнством и теперь решила заработать и на новорожденной дочери.
В Instagram Ольги появился пост рекламирующий магазин детской одежды, окторый Рапа сопроводила фотографией своей малышки в нарядном платьице, правда лицо девочки было закрыто сердечком.
Саам Рапунцель пишет, что не готова показать личико доченьки и назвать ее имя, а единственное чем она может поделиться с подписчиками это наряды новорожденной.
«Это очень личное. Подождите совсем чуть-чуть и скоро все узнаете. Единственное, чем я могу сейчас поделиться – это ее нарядами. Сейчас такой огромный выбор одежды для малышей, но я хочу, чтобы моя малышка привыкала к красоте, стилю и комфорту с рождения», - объясняет пользователям Ольга.
Фолловеры поддержали в этом плане Рапунцель, но сокрушаются по поводу ее вечно босоногого мужа, который нигде не работает и не сможет содержать семью. Фанаты посоветовали Ольге не обращать внимания на негативные комментарии, но всех очень интересует как же назвала чета Дмитренко свою первеницу.
В Instagram Ольги появился пост рекламирующий магазин детской одежды, окторый Рапа сопроводила фотографией своей малышки в нарядном платьице, правда лицо девочки было закрыто сердечком.
Саам Рапунцель пишет, что не готова показать личико доченьки и назвать ее имя, а единственное чем она может поделиться с подписчиками это наряды новорожденной.
«Это очень личное. Подождите совсем чуть-чуть и скоро все узнаете. Единственное, чем я могу сейчас поделиться – это ее нарядами. Сейчас такой огромный выбор одежды для малышей, но я хочу, чтобы моя малышка привыкала к красоте, стилю и комфорту с рождения», - объясняет пользователям Ольга.
Фолловеры поддержали в этом плане Рапунцель, но сокрушаются по поводу ее вечно босоногого мужа, который нигде не работает и не сможет содержать семью. Фанаты посоветовали Ольге не обращать внимания на негативные комментарии, но всех очень интересует как же назвала чета Дмитренко свою первеницу.