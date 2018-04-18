В скандале с депутатом из Северной Осетии Ольгу Бузову жестко поставили на место

Как известно, местный депутат Джамбоат Тадеев выступил с требованием запретить концерты певицы в республике, на что Ольга посоветовала чиновнику дать возможность публике самой решать куда ходить и что слушать.Позже Ольга со смехом предположила, что Тадееву не хватило билетов на ее выступления.По этому поводу возмутился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян., - отметил эксперт.По мнению Манукяна, Бузовой лучше было промолчать. Само подозрение, что депутату может клянчить билет на концерт Бузовой, выглядит оскорбительно, считает член экспертного совета., – написала Джамболату Тадееву Ольга Бузова.