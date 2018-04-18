В скандале с депутатом из Северной Осетии Ольгу Бузову жестко поставили на место
Исполнительница хитов и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова вновь оказалась в эпицентра скандала из-за предстоящих концертов Северной Осетии.
Как известно, местный депутат Джамбоат Тадеев выступил с требованием запретить концерты певицы в республике, на что Ольга посоветовала чиновнику дать возможность публике самой решать куда ходить и что слушать.
Позже Ольга со смехом предположила, что Тадееву не хватило билетов на ее выступления.
По этому поводу возмутился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
«Не могу промолчать в ситуации, когда бездарность походя унижает главного тренера сборной России по вольной борьбе Джамболата Тедеева. Меня возмутил тот факт, что над гордостью нашей страны, над человеком, который воспитал немало олимпийских чемпионов, благодаря которому, в том числе, наши спортсмены получили 2 золота на Олимпиаде в Рио, издевается выскочка из «Дома-2», - отметил эксперт.
По мнению Манукяна, Бузовой лучше было промолчать. Само подозрение, что депутату может клянчить билет на концерт Бузовой, выглядит оскорбительно, считает член экспертного совета.
«Я как девушка, понимающая ваше положение, готова лично пригласить Вас на свое шоу «Под звуки поцелуев» во Владикавказе 29 апреля. Я буду Вас ждать и помните, я люблю розы», – написала Джамболату Тадееву Ольга Бузова.
Как известно, местный депутат Джамбоат Тадеев выступил с требованием запретить концерты певицы в республике, на что Ольга посоветовала чиновнику дать возможность публике самой решать куда ходить и что слушать.
Позже Ольга со смехом предположила, что Тадееву не хватило билетов на ее выступления.
По этому поводу возмутился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
«Не могу промолчать в ситуации, когда бездарность походя унижает главного тренера сборной России по вольной борьбе Джамболата Тедеева. Меня возмутил тот факт, что над гордостью нашей страны, над человеком, который воспитал немало олимпийских чемпионов, благодаря которому, в том числе, наши спортсмены получили 2 золота на Олимпиаде в Рио, издевается выскочка из «Дома-2», - отметил эксперт.
По мнению Манукяна, Бузовой лучше было промолчать. Само подозрение, что депутату может клянчить билет на концерт Бузовой, выглядит оскорбительно, считает член экспертного совета.
«Я как девушка, понимающая ваше положение, готова лично пригласить Вас на свое шоу «Под звуки поцелуев» во Владикавказе 29 апреля. Я буду Вас ждать и помните, я люблю розы», – написала Джамболату Тадееву Ольга Бузова.