США запретили своим компаниям осуществлять сделки с китайской ZTE

Поводом для столь радикальных мер стало то, что вышеуказанный китайский гигант нарушил соглашение. Несколько ранее уже объявлялось, что соглашение достигалось на фоне недавнего незаконного осуществления поставок оборудования на территорию Китая. Несмотря на то, что основные компоненты для китайских гаджетов от ZTE производятся местными компаниями, однако лишь сейчас выяснилось, что около 25 процентов деталей все же импортировались от американских производителей. Уже сейчас активно обсуждается, что новые модели могут оказаться на грани провала ввиду отсутствия основных деталей.Китайская компания ранее уже оплатила штраф в размере 890 миллионов долларов, однако несмотря на это, не были приняты меры для того, чтобы окончательно соблюсти все требования американских контролирующих органов. Кроме того, дальнейшее усугубление ситуации может привести к тому, что ZTE может лишиться возможности работы с американскими банками, что грозит еще более радикальными проблемами.