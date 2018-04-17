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Фанаты Ольги Бузовой предпочли воздержаться от просмотра влога с ее стриптизом

С тех пор, как ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова пообещала фанатам показать на своем YouTube-канале стриптиз, прошла уже практически неделя, а желающих взглянуть на это зрелище так и не нашлось.

Напомним, что на днях теледива опубликовала небольшой анонс, в котором сделала акцент на том, что в грядущем выпуске ее влога она разденется до нижнего белья, засветив при этом все свои самые пикантные места.

Фанаты Ольги Бузовой предпочли воздержаться от просмотра влога с ее стриптизом

В итоге обещанный влог вышел, но за неделю его просмотрело менее 400 тысяч человек. Учитывая, что на Instagram знаменитости подписано более 12,7 миллионов человек, то ее новое видео вполне можно назвать провалом.

Стоит отметить, что с некоторых пор Ольга Бузова решила отказаться от съемки огромного количества Stories, наняв специального оператора, который теперь делает всю работу за нее, а после монтирует из отснятого материала 20-минутные ролики, которые выходят на официальном YouTube-канале знаменитости.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:16
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