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Экс-участницу «Дома-2» Анну Калашникову назвали неженственной и несексуальной

Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Анна Калашникова постоянно работает над улучшением своей внешности. Девушка не считает себя идеальной, а потому старается это исправить.

Стоит отметить, что у нее достаточно много подписчиков, которых она очень любит, ежедневно пытаясь радовать их своими фотографиями, видео со съемок, а также интересными темами для обсуждения в комментариях.

Экс-участницу «Дома-2» Анну Калашникову назвали неженственной и несексуальной

Однако, как и у всех медийных личностей, у Ани есть и хейтеры, которые постоянно находят за что прицепиться, и что раскритиковать. Например, стоило ей на днях поднять тему женственности, как они тут же констатировали, что у нее самой нет ни женственности, ни сексуальности, ни загадки.

«В девушке должна быть загадка. Что для вас женственность? Это только внешний вид? Манера поведения? Сексуальность? Нежный голос, приятный шлейф парфюма, платье и высокие каблуки? Воспитание, королевская осанка и легкая походка? Что именно?», - поинтересовалась она у поклонников.

После чего те стали высказывать свои мнения. Многие отметили, что сама Калашникова является прямым олицетворением женственности, однако критики поспешили с этим не согласиться. Они заявили, что женственность не имеет никакого отношения к данной девушке, как минимум потому, что она практически вся «не натуральна», намекнув на множественные пластические операции и уколы красоты.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:42
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