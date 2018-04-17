Экс-участницу «Дома-2» Анну Калашникову назвали неженственной и несексуальной

«В девушке должна быть загадка. Что для вас женственность? Это только внешний вид? Манера поведения? Сексуальность? Нежный голос, приятный шлейф парфюма, платье и высокие каблуки? Воспитание, королевская осанка и легкая походка? Что именно?», - поинтересовалась она у поклонников.

Стоит отметить, что у нее достаточно много подписчиков, которых она очень любит, ежедневно пытаясь радовать их своими фотографиями, видео со съемок, а также интересными темами для обсуждения в комментариях.Однако, как и у всех медийных личностей, у Ани есть и хейтеры, которые постоянно находят за что прицепиться, и что раскритиковать. Например, стоило ей на днях поднять тему женственности, как они тут же констатировали, что у нее самой нет ни женственности, ни сексуальности, ни загадки.После чего те стали высказывать свои мнения. Многие отметили, что сама Калашникова является прямым олицетворением женственности, однако критики поспешили с этим не согласиться. Они заявили, что женственность не имеет никакого отношения к данной девушке, как минимум потому, что она практически вся «не натуральна», намекнув на множественные пластические операции и уколы красоты.