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«Хохотушка» Пугачёва в бейсболке покорила Сеть своей жизнерадостностью на редком снимке

«Хохотушка» Алла Пугачёва в бейсболке покорила пользователей Сети своей жизнерадостностью. Уникальный снимок «не при параде» с поклонницей вызвал массу восторга у фолловеров в Instagram.

«Хохотушка» Пугачёва в бейсболке покорила Сеть своей жизнерадостностью на редком снимке

У Аллы Борисовны Пугачёвой до сих пор множество поклонников, причём, стоит отметить, это не только люди в возрасте, но и представители молодого поколения. Некоторым просто нравится наблюдать за нынешней жизнью Примадонны, а кто-то восхищается её с Максимом Галкиным подрастающими детьми. На днях в Instagram появился новый снимок, на котором Пугачёву прозвали «хохотушкой» в бейсболке.

На кадре Примадонна «не при параде» запечатлена смеющейся рядом со своей поклонницей. Пользователи тут же отметили, что снимок можно назвать редким, ведь такой искренней и широкой улыбки на лице Аллы Борисовны мало кто видел. В комментариях к снимку фанаты сошлись во мнении, что свободный стиль одежды делает 69-летнюю певицу намного моложе своих лет, а искрящаяся в улыбке жизнерадостность не может не покорять.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:19
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