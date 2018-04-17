«Хохотушка» Пугачёва в бейсболке покорила Сеть своей жизнерадостностью на редком снимке

У Аллы Борисовны Пугачёвой до сих пор множество поклонников, причём, стоит отметить, это не только люди в возрасте, но и представители молодого поколения. Некоторым просто нравится наблюдать за нынешней жизнью Примадонны, а кто-то восхищается её с Максимом Галкиным подрастающими детьми. На днях в Instagram появился новый снимок, на котором Пугачёву прозвали «хохотушкой» в бейсболке.На кадре Примадонна «не при параде» запечатлена смеющейся рядом со своей поклонницей. Пользователи тут же отметили, что снимок можно назвать редким, ведь такой искренней и широкой улыбки на лице Аллы Борисовны мало кто видел. В комментариях к снимку фанаты сошлись во мнении, что свободный стиль одежды делает 69-летнюю певицу намного моложе своих лет, а искрящаяся в улыбке жизнерадостность не может не покорять.