АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

В Сети появились снимки древнего пересохшего моря

Летом 2017 года спутником «Лэндсат-8» был сделан снимок овального желоба Гаара. Древнее пересохшее море запечатлели с орбиты Земли и показали в разных частях спектра.


В Сети появились снимки древнего пересохшего моря


Около 300 миллионов лет назад желоб Гаара, который расположен на современной границе Сирии и Ирака, был заполнен водой. Море было неглубоким, дно которого состояло из глинистых пород и песка. Наслоение природных солей на данном участке привело к образованию купола, подвергшемуся на протяжении нескольких сотен тысяч лет воздействию воды, ветра и земного притяжения.

На образование Гаары повлияли эрозийные процессы. Сейчас впадину окружают горные склоны, состоящие из твердых пород, не поддавшихся разрушению.

Влажные осадки в этом регионе – явление нечастое, однако, если случаются, то в виде весьма обильных дождей. В эти периоды пересохшие каналы превращаются в бурлящие реки, распространяющие осадочные отложения по большой территории. В отсутствии осадков воздушные массы уносят песок со дна желоба на восток.

Фотоснимок «Лэндсат-8» сделан в различных частях спектра – зеленой, ближней инфракрасной и коротковолновой инфракрасной. Благодаря этому, можно увидеть различия между горными породами, из которых и состоит дно Гаары.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Японских редкоземельных металлов из нового
По мнению подписчиков, Виктория Боня сильно
В Тибете обнаружили 1000-летние статуи Будды
Российские ученые предложили «взрывом» очищать
Экстрасенс предрек Марине Африкантовой и Роману
Хейтеры назвали наращенные волосы Алены Савкиной
Обновлённый пикап Mitsubishi L200 с новым
В Сети появились снимки древнего пересохшего моря
Муж Ксении Бородиной выложил трогательное видео о
Ученые обнаружили более 100 новых генов,
Смартфон iPhone Х скопировал интересную функцию
Жена Владимира Этуша резко опровергла информацию
До старта платформы от Бузовой - BUZAR осталось 2
Комбинация антител помогла защите макак на 20
ZTE объявил о выпуске нового смартфона Nubia Z18
Минстрой сохранит в подвалах многоквартирных
США запретили своим компаниям осуществлять сделки
Физикам удалось предсказать состояние
Jaguar Land Rover вынужден сократить производство
Появились слухи, что Андрей Черкасов изменяет
Россияне в соцсетях дали имя молодой самке
Рассекречен универсал Volkswagen Grand Lavida
Фанаты Ольги Бузовой предпочли воздержаться от
В Москве зафиксировано четырехкратное увеличение
ВЦИОМ: 58% россиян критикуют ремейки на классику
Трёхдверный хэтчбек Peugeot 208 снимают с
Кристина Орбакайте встала на защиту старшего сына
Учёные нашли в США останки домашних собак, живших
Уфолог рассмотрел рядом с МКС секретный
Учёные: Настройка оповещений позволит не
Просмотреть все новости