В Сети появились снимки древнего пересохшего моря

Около 300 миллионов лет назад желоб Гаара, который расположен на современной границе Сирии и Ирака, был заполнен водой. Море было неглубоким, дно которого состояло из глинистых пород и песка. Наслоение природных солей на данном участке привело к образованию купола, подвергшемуся на протяжении нескольких сотен тысяч лет воздействию воды, ветра и земного притяжения.На образование Гаары повлияли эрозийные процессы. Сейчас впадину окружают горные склоны, состоящие из твердых пород, не поддавшихся разрушению.Влажные осадки в этом регионе – явление нечастое, однако, если случаются, то в виде весьма обильных дождей. В эти периоды пересохшие каналы превращаются в бурлящие реки, распространяющие осадочные отложения по большой территории. В отсутствии осадков воздушные массы уносят песок со дна желоба на восток.Фотоснимок «Лэндсат-8» сделан в различных частях спектра – зеленой, ближней инфракрасной и коротковолновой инфракрасной. Благодаря этому, можно увидеть различия между горными породами, из которых и состоит дно Гаары.