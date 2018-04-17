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Смартфон Samsung Galaxy J6 появился в базе данных FCC‍

Сегодня стало известно о появлении новейшей модели смартфона Samsung Galaxy J6 в базе FCC, что свидетельствует о скором появлении устройства в продаже. В частности, по представленным данным, соотношение сторон дисплея гаджета составляет 18,5:9 . Примечательно, еще совсем недавно инсайдерские источники заявляли о появлении новой модели под кодом SM-J600F.

Несмотря на то, что эксперты пока не торопятся подтверждать те или иные особенности новинки южнокорейского гиганта, однако ряд источников уверены, что смартфон получит экран Infinity Display. В официальных данных базы пока нет точных данных о параметрах нового смартфона, однако есть высокая вероятность того, что сканер отпечатка пальцев разместят на задней стороне гаджета, как это свойственно представителям других известных брендов. Диагональ экрана Samsung Galaxy J6 составит 5,6 дюймов, тогда как смартфон уже в первой модификации порадует наличием двух слотов для сим-карт.

Смартфон Samsung Galaxy J6 появился в базе данных FCC&#8205;


Не исключено, что в скором времени представители компании объявят дату, когда состоится официальная презентация очередной новинки, которая имеет высокие шансы оказаться весьма востребованной у многочисленных пользователей.
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Добавил: maxran Сегодня, 12:17
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