Смартфон Samsung Galaxy J6 появился в базе данных FCC‍

Несмотря на то, что эксперты пока не торопятся подтверждать те или иные особенности новинки южнокорейского гиганта, однако ряд источников уверены, что смартфон получит экран Infinity Display. В официальных данных базы пока нет точных данных о параметрах нового смартфона, однако есть высокая вероятность того, что сканер отпечатка пальцев разместят на задней стороне гаджета, как это свойственно представителям других известных брендов. Диагональ экрана Samsung Galaxy J6 составит 5,6 дюймов, тогда как смартфон уже в первой модификации порадует наличием двух слотов для сим-карт.Не исключено, что в скором времени представители компании объявят дату, когда состоится официальная презентация очередной новинки, которая имеет высокие шансы оказаться весьма востребованной у многочисленных пользователей.