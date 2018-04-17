Виктория Романец в леопардовом наряде отключила комментарии

За то короткое время, что они провели в отеле, Вика и Антон успели показать свой номер, бассейн, пляжные наряды и даже еду, разместив уже более десятка снимков в Instagram.Подписчики уже привыкли к такому поведению Романец и Гусева, а потому были очень удивлены, когда сегодня девушка выложила фото в красивой леопардовой тунике и сообщила, что до завтра в соцсеть она заходить не будет.Более того, бывшая звезда телестройки запретила комментирование своей публикации, а также ограничила доступ к своему профилю, чтобы ее абсолютно никто не беспокоил.