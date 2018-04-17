Филипп Киркоров запретил «Europa Plus» и «Ретро FM» транслировать свои песни

Данные канала Super свидетельствуют о том, что начиная со среды, 18 апреля такие радиостанции, как «Europa Plus», «Ретро FM», «Дорожное радио» и «Новое» получают официальный запрет на трансляцию в эфирной сетке любых песен Филиппа Киркорова. Все требования, связанные с авторскими правами поп-короля, прописаны в специальном документе, где артист грозится «Европейской Медиа Группе» судебными разбирательствами в случае отказа от исполнения прописанных требований.Так как владельцем всех вышеуказанных радиостанций, входящих в состав «ЕМГ», является Роман Емельянов, пользователи Сети уже связали запрет на трансляцию с конфликтом, произошедшим между ним и Филиппом Киркоровым в прошлом году.Фолловеры, выражая свою точку зрения на этот счёт, пишут в интернете, что для «Europa Plus» и «Ретро FM» изъятие песен поп-короля из эфирной сетки не станет ощутимой потерей.