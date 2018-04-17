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Филипп Киркоров запретил «Europa Plus» и «Ретро FM» транслировать свои песни

В Сети появилась информация о том, что поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров запрещает радиостанциям «Europa Plus» и «Ретро FM» транслировать свои песни. По слухам, такой запрет мог спровоцировать прошлогодний конфликт между певцом и владельцем «Европейской Медиа Группы» Романом Емельяновым.

Филипп Киркоров запретил «Europa Plus» и «Ретро FM» транслировать свои песни

Данные канала Super свидетельствуют о том, что начиная со среды, 18 апреля такие радиостанции, как «Europa Plus», «Ретро FM», «Дорожное радио» и «Новое» получают официальный запрет на трансляцию в эфирной сетке любых песен Филиппа Киркорова. Все требования, связанные с авторскими правами поп-короля, прописаны в специальном документе, где артист грозится «Европейской Медиа Группе» судебными разбирательствами в случае отказа от исполнения прописанных требований.

Так как владельцем всех вышеуказанных радиостанций, входящих в состав «ЕМГ», является Роман Емельянов, пользователи Сети уже связали запрет на трансляцию с конфликтом, произошедшим между ним и Филиппом Киркоровым в прошлом году.

Фолловеры, выражая свою точку зрения на этот счёт, пишут в интернете, что для «Europa Plus» и «Ретро FM» изъятие песен поп-короля из эфирной сетки не станет ощутимой потерей.
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dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:41
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