Виктория Боня восхитила подписчиков в платье из новой коллекции Victoriabonya brand

«Безумно женственная модель, в сочетании с ветреной погодой смотрится очень эффектно», «Просто огонь и платье и модель!», «Платье просто огонь! А Вы в нем королева», «Боня, ты как всегда шикарная», - пишут пользователи Сети.

Стоит отметить, что девушка поддерживает контакт со своими фанатами, часто советуясь с ними по тому или иному вопросу и открывая им многие подробности из жизни.Так, на днях Вика опубликовала в своем микроблоге небольшой ролик, на котором она прогуливалась по причалу и позировала на фоне дорогих яхт в своем новом платье в пол с большим разрезом, и поинтересовалась у поклонников, нравится ли им ее наряд.Те не заставили себя долго ждать с ответом и практически хором заявили, что Боня выглядит просто сногсшибательно и очень сексуально.