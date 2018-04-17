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Виктория Боня восхитила подписчиков в платье из новой коллекции Victoriabonya brand

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня презентовала подписчикам в социальной сети Instagram красное вечернее платье из новой коллекции собственного бренда Victoriabonya brand.

Стоит отметить, что девушка поддерживает контакт со своими фанатами, часто советуясь с ними по тому или иному вопросу и открывая им многие подробности из жизни.

Виктория Боня восхитила подписчиков в платье из новой коллекции Victoriabonya brand

Так, на днях Вика опубликовала в своем микроблоге небольшой ролик, на котором она прогуливалась по причалу и позировала на фоне дорогих яхт в своем новом платье в пол с большим разрезом, и поинтересовалась у поклонников, нравится ли им ее наряд.

Те не заставили себя долго ждать с ответом и практически хором заявили, что Боня выглядит просто сногсшибательно и очень сексуально.

«Безумно женственная модель, в сочетании с ветреной погодой смотрится очень эффектно», «Просто огонь и платье и модель!», «Платье просто огонь! А Вы в нем королева», «Боня, ты как всегда шикарная», - пишут пользователи Сети.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:41
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