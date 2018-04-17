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Лена Миро назвала Ольгу Бузову «фатальной неудачницей», которая, несмотря на отсутствие ума, собралась строить империю

Несколько дней понадобилось на то, чтобы скандально известный блогер Лена Миро переварила информацию о намерении ведущей телепроекта «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой создать собственную империю.

В своем микроблоге она назвала теледиву «фатальной неудачницей», которая из-за своих приобретенных еще в детстве комплексов пытается казаться для всех самой крутой, лучшей и желанной.

Лена Миро назвала Ольгу Бузову «фатальной неудачницей», которая, несмотря на отсутствие ума, собралась строить империю

Также Лена Миро вспомнила о Наполеоне, Македонском, Гитлере и Цукенберге, которые в раннем возрасте страдали от «имперских амбиций гадкого утенка». Что касается Оли, то она в отличии от всех этих знаменитых людей не имеет ума, но тем не менее тоже пытается создать империю.

Блогер заявила, что причина мании величия Бузовой в том, что у нее в душе, как и у каждого неудачника, сидит император, которому необходима помощь опытного специалиста.

Напомним, что на днях теледива провела пресс-конференцию, на которой заявила о начале создания собственной империи, а именно о разработке IT-площадки Buzar и именной криптовалюты Buzcoin.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:13
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