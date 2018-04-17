Лена Миро назвала Ольгу Бузову «фатальной неудачницей», которая, несмотря на отсутствие ума, собралась строить империю

В своем микроблоге она назвала теледиву «фатальной неудачницей», которая из-за своих приобретенных еще в детстве комплексов пытается казаться для всех самой крутой, лучшей и желанной.Также Лена Миро вспомнила о Наполеоне, Македонском, Гитлере и Цукенберге, которые в раннем возрасте страдали от «имперских амбиций гадкого утенка». Что касается Оли, то она в отличии от всех этих знаменитых людей не имеет ума, но тем не менее тоже пытается создать империю.Блогер заявила, что причина мании величия Бузовой в том, что у нее в душе, как и у каждого неудачника, сидит император, которому необходима помощь опытного специалиста.Напомним, что на днях теледива провела пресс-конференцию, на которой заявила о начале создания собственной империи, а именно о разработке IT-площадки Buzar и именной криптовалюты Buzcoin.