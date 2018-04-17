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Роскомнадзор начал блокировать сервера Amazon из-за Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил информацию о том, что специалисты ведомства начали блокировать сервера компании Amazon. Этот происходит из-за того что мессенджер Telegram начал работать с ними, чтобы обойти таким образом блокировку.

Роскомнадзор начал блокировать сервера Amazon из-за Telegram


Жаров утверждает, что третий пункт судебного решения требует, чтобы Роскомнадзор и другие юридические лица не предоставляли технических возможностей для работы сервиса Telegram. Помимо этого он сказал, что в выгрузку данных попала сеть Amazon, к которой обратился Telegram.

Напомним, что вчера Роскомнадзор начал рассылку сообщений всем операторам связи, чтобы те запретили доступ к сервису Telegram и действовали согласно решению суда по этому делу. На исполнение постановления есть сутки. Также требуется удаление мессенджера из онлайн-магазинов.
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:45
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