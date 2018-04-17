АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва выложила в Сеть новые «свадебные» снимки

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва показала в Сети новые «свадебные» снимки. Поклонники тут же решили, что актриса вышла замуж во второй раз, но за кого, пока не известно.

Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва выложила в Сеть новые «свадебные» снимки

Наталья Бочкарёва старается скрывать подробности своей личной жизни от посторонних глаз. Так, например, публика не сразу узнала о её разводе с первым супругом. Несмотря на своё желание оставаться в тени, звезда сериала «Счастливы вместе» на днях всё же смогла всерьёз заинтриговать своих подписчиков в Instagram новыми «свадебными» снимками. На них актриса позирует в длинном белоснежном платье невесты, с нежным макияжем и шикарным букетов в руках.

Хейтеры посчитали, что Наталья Бочкарёва просто снялась в тематической фотосессии, а вот поклонникам эмоции кумира на фотографиях показались настоящими. Также многие решили, что подобного рода запланированные съёмки обычно проходят в несколько другом стиле. Теперь фолловеры ломают голову над тем, действительно ли звезда «Счастливы вместе» вышла замуж.

Стоит напомнить, что публика уже давно подозревает Наталью Бочкарёву в романе с дизайнером Александром Кононенко, но сама актриса игнорирует любые домыслы фанатов.

Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва выложила в Сеть новые «свадебные» снимки
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону
Учёные создали математическую модель для
Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва
Хейтеры считают, что без фотошопа Лена Хромина
Человек-паук Том Холланд не дал блогеру облизать
Skoda показала новый кроссовер Kamiq на скетчах
Промпроизводство в Российской Федерации в I
У реалити-шоу «Дом-2» появился собственный
Haima показала кроссовер с дизайном в стиле
Aiways презентовала свой первый кроссовер U5 Ion
Эмили Ратаковски без бюстгальтера вылезла на
KIA представит в Париже новый Ceed в кузове
Ольга Бузова с «Антоном Чеховым» приглашает в
Состоялась официальная презентация автомобиля
Элина Камирен в Грузии продолжила охотиться на
На ТВ-экраны возвращается шоу «Окна» с Дмитрием
Названы рублёвые цены на новый кроссовер Infiniti
Ольга Бузова в образе чеховской героини готова
Volkswagen приступил к испытанию нового Golf
Празднуя 50-летие Валерия совершенно не
Горячий образ Дарьи Пынзарь на премии Hello
Ученые для лечения бессонницы предлагают
Ивана Дилова уверена, что Роман Гриценко любит
Премия «Самые стильные» от Hello!: Собчак ушла с
Ученые: Инопланетяне найдут Землю по специальным
Новости «Дома-2»: Саймон Марданшин появился на
Криштиану Роналду всё ещё мечтает об отношениях с
Депутаты планируют ограничить регистрацию в
Алексей Михайловский и Наталья Варвина занимаются
Ксения Бородина показала, как ее дочери поедают
Просмотреть все новости