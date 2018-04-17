Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва выложила в Сеть новые «свадебные» снимки

Наталья Бочкарёва старается скрывать подробности своей личной жизни от посторонних глаз. Так, например, публика не сразу узнала о её разводе с первым супругом. Несмотря на своё желание оставаться в тени, звезда сериала «Счастливы вместе» на днях всё же смогла всерьёз заинтриговать своих подписчиков в Instagram новыми «свадебными» снимками. На них актриса позирует в длинном белоснежном платье невесты, с нежным макияжем и шикарным букетов в руках.Хейтеры посчитали, что Наталья Бочкарёва просто снялась в тематической фотосессии, а вот поклонникам эмоции кумира на фотографиях показались настоящими. Также многие решили, что подобного рода запланированные съёмки обычно проходят в несколько другом стиле. Теперь фолловеры ломают голову над тем, действительно ли звезда «Счастливы вместе» вышла замуж.Стоит напомнить, что публика уже давно подозревает Наталью Бочкарёву в романе с дизайнером Александром Кононенко, но сама актриса игнорирует любые домыслы фанатов.