Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва выложила в Сеть новые «свадебные» снимки
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва показала в Сети новые «свадебные» снимки. Поклонники тут же решили, что актриса вышла замуж во второй раз, но за кого, пока не известно.
Наталья Бочкарёва старается скрывать подробности своей личной жизни от посторонних глаз. Так, например, публика не сразу узнала о её разводе с первым супругом. Несмотря на своё желание оставаться в тени, звезда сериала «Счастливы вместе» на днях всё же смогла всерьёз заинтриговать своих подписчиков в Instagram новыми «свадебными» снимками. На них актриса позирует в длинном белоснежном платье невесты, с нежным макияжем и шикарным букетов в руках.
Хейтеры посчитали, что Наталья Бочкарёва просто снялась в тематической фотосессии, а вот поклонникам эмоции кумира на фотографиях показались настоящими. Также многие решили, что подобного рода запланированные съёмки обычно проходят в несколько другом стиле. Теперь фолловеры ломают голову над тем, действительно ли звезда «Счастливы вместе» вышла замуж.
Стоит напомнить, что публика уже давно подозревает Наталью Бочкарёву в романе с дизайнером Александром Кононенко, но сама актриса игнорирует любые домыслы фанатов.
Наталья Бочкарёва старается скрывать подробности своей личной жизни от посторонних глаз. Так, например, публика не сразу узнала о её разводе с первым супругом. Несмотря на своё желание оставаться в тени, звезда сериала «Счастливы вместе» на днях всё же смогла всерьёз заинтриговать своих подписчиков в Instagram новыми «свадебными» снимками. На них актриса позирует в длинном белоснежном платье невесты, с нежным макияжем и шикарным букетов в руках.
Хейтеры посчитали, что Наталья Бочкарёва просто снялась в тематической фотосессии, а вот поклонникам эмоции кумира на фотографиях показались настоящими. Также многие решили, что подобного рода запланированные съёмки обычно проходят в несколько другом стиле. Теперь фолловеры ломают голову над тем, действительно ли звезда «Счастливы вместе» вышла замуж.
Стоит напомнить, что публика уже давно подозревает Наталью Бочкарёву в романе с дизайнером Александром Кононенко, но сама актриса игнорирует любые домыслы фанатов.