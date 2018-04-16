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29 апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид

По данным ученых, 29 апреля в 13:29 рядом с Землей пронесется астероид 2013 US3. Известно, что данное космическое тело занесено в список астероидов, которые могут быть потенциально опасными.

29 апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид


Эксперт новостного ресурса ToDay News Ufa утверждает, что приближающийся к планете астероид 2013 US3 обладает размерами популярной среди людей Эйфелевой башни, при этом не исключаются размеры и крупнее. Помимо этого сообщается, что открытое в 2013 году небесное тело в апогее достигает расстояния 213 млн. километров, а в перигее этот показатель составляет 160 млн. километров. Тем не менее, в этот раз объект подойдет еще ближе – на расстояние в 3,87 млн. километров. Скорость полета астероида составит 8 км/сек.

Интересно, что следующее подобное приближения 2013 US3 должно состояться в 2047 году, и тогда он приблизиться на расстояние в 6,27 млн. километров.

Также эксперт ресурса утверждает, что ближайшие пятьдесят лет астероид не будет опасным для Земли, но потом он может начать угрожать планете и ее жителям столкновением.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:20
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