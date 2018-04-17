Новый способ представляет возможность восстанавления зубов без пломб

Информация указывает на использование учеными эффективного и безопасного способа восстановления эмали зубов. Для решения задачи, специалистами разработана методика реминерализации, в основе которой применяются пептиды. При активировании процессов реминерализации, мелкими белками вещества амелогенин ведется активное присоединение к зубам, одновременно они «держат» на себе ионы фосфатов и кальция.Весь принцип связан с процессами по присоединению специальных белков к зубам, с последующим восстановлением эмали, используя возможность удерживать и притягивать вещества, полезные для зубов. Учеными отмечено, что у разработки значительные перспективы применения в будущем. Уже есть планы по привлечению производителей зубных паст для включения данных белков в средства для профилактики и чистки зубов.При условии развития разработки, у человека появится возможность лечения зубов без посещения стоматологов. Достаточно будет ежедневно использовать для чистки зубов пасту, состав которой наполнен специальным белком. Укрепление эмали таким образом, избавит зубы от повреждений, а следовательно – отпадает надобность ставить пломбы.