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Книга Владимира Просвиркина «Будущее не за горами» вышла в свет

Доктор педагогических наук, профессор РАНХиГС при Президенте РФ, заслуженный учитель РФ Владимир Просвиркин завершил работу над книгой «Будущее не за горами». Эта литературная работа состоит из шести глав и потрясает воображение своей многогранностью, а посвящена она перспективам развития общества на современном этапе. Сообщается, что технологии во многом работают на опережение в отношении общественного сознания человечества, легко вносят изменения в рынок и правила игры. В связи с этим многие профессии становятся ненужными. По словам Владимира Просвиркина, сейчас нужно не идти в ногу со временем, а стараться опережать его, видеть, понимать и выстраивать собственное будущее.
Книга Владимира Просвиркина «Будущее не за горами» вышла в свет

Целевой аудиторией книги «Будущее не за горами» выступают российские руководители муниципального, регионального, федерального и международного уровня. Автор предоставляет читателям возможность изучить его прогнозы развития современного общества на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Владимир Просвиркин отмечает, каким образом Россия может стать одним из мировых лидеров, а также анализирует вопросы развития человека. По сути, книга профессора выступает качественным помощником в отношении самодиагностирования и выявления в себе различных индивидуальных особенностей и наклонностей. Книга «Будущее не за горами» — практическое, научно-популярное издание. Думающий управленец может рассматривать ее, как настольное пособие и научное подспорье в деле формирования стратегии развития системы образования, как на государственном, так и на региональном уровне.
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:25
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