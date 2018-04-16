Книга Владимира Просвиркина «Будущее не за горами» вышла в свет

Целевой аудиторией книги «Будущее не за горами» выступают российские руководители муниципального, регионального, федерального и международного уровня. Автор предоставляет читателям возможность изучить его прогнозы развития современного общества на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Владимир Просвиркин отмечает, каким образом Россия может стать одним из мировых лидеров, а также анализирует вопросы развития человека. По сути, книга профессора выступает качественным помощником в отношении самодиагностирования и выявления в себе различных индивидуальных особенностей и наклонностей. Книга «Будущее не за горами» — практическое, научно-популярное издание. Думающий управленец может рассматривать ее, как настольное пособие и научное подспорье в деле формирования стратегии развития системы образования, как на государственном, так и на региональном уровне.