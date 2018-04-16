Российские экологи: Как Монголия загрязняет Байкал, а Китай использует его ресурсы
Байкальские экологи сообщили о возможной близкой экологической катастрофе на Байкале. По их мнению основной вклад в загрязнение озера принадлежит Монголии; например, в столице республики не работают эффективно очистные сооружение и потому по реке все стоки попадают в российское озеро.
Экологический Центр "Антистихия"предупреждает, что более половины всего побережья озера Байкал загрязнено водорослями, которые вырабатывают токсичные вещества. Водоросли спирогира опасны для флоры и фауны озера и даже для людей. Олег Тимошкин, зав. лабораторией биологии водных беспозвоночных Лимнологического института СО РАН говорит о полномасштабной экологической катастрофе, надвигающейся на всю экосистему озера.
Причины он называет несколько: неочищенные сточные воды из Монголии, забор воды для металлургии, неполная очистка воды в прибрежных городах и поселках или полное отсутствие очистки. На части побережья уже идет сплошное строительство китайских поселков. Положение может существенно ухудшиться после осуществления строительства завода по бутилированию байкальской воды и прокладки трубы в провинцию Ганьсу в Китай. Уже сейчас уровень воды достиг критической отметки, что ниже нормы на 20 см.
Экологический Центр "Антистихия"предупреждает, что более половины всего побережья озера Байкал загрязнено водорослями, которые вырабатывают токсичные вещества. Водоросли спирогира опасны для флоры и фауны озера и даже для людей. Олег Тимошкин, зав. лабораторией биологии водных беспозвоночных Лимнологического института СО РАН говорит о полномасштабной экологической катастрофе, надвигающейся на всю экосистему озера.
Причины он называет несколько: неочищенные сточные воды из Монголии, забор воды для металлургии, неполная очистка воды в прибрежных городах и поселках или полное отсутствие очистки. На части побережья уже идет сплошное строительство китайских поселков. Положение может существенно ухудшиться после осуществления строительства завода по бутилированию байкальской воды и прокладки трубы в провинцию Ганьсу в Китай. Уже сейчас уровень воды достиг критической отметки, что ниже нормы на 20 см.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 22:00