Российские экологи: Как Монголия загрязняет Байкал, а Китай использует его ресурсы

Экологический Центр "Антистихия"предупреждает, что более половины всего побережья озера Байкал загрязнено водорослями, которые вырабатывают токсичные вещества. Водоросли спирогира опасны для флоры и фауны озера и даже для людей. Олег Тимошкин, зав. лабораторией биологии водных беспозвоночных Лимнологического института СО РАН говорит о полномасштабной экологической катастрофе, надвигающейся на всю экосистему озера.Причины он называет несколько: неочищенные сточные воды из Монголии, забор воды для металлургии, неполная очистка воды в прибрежных городах и поселках или полное отсутствие очистки. На части побережья уже идет сплошное строительство китайских поселков. Положение может существенно ухудшиться после осуществления строительства завода по бутилированию байкальской воды и прокладки трубы в провинцию Ганьсу в Китай. Уже сейчас уровень воды достиг критической отметки, что ниже нормы на 20 см.