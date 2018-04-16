АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Российские экологи: Как Монголия загрязняет Байкал, а Китай использует его ресурсы

Байкальские экологи сообщили о возможной близкой экологической катастрофе на Байкале. По их мнению основной вклад в загрязнение озера принадлежит Монголии; например, в столице республики не работают эффективно очистные сооружение и потому по реке все стоки попадают в российское озеро.

Экологический Центр "Антистихия"предупреждает, что более половины всего побережья озера Байкал загрязнено водорослями, которые вырабатывают токсичные вещества. Водоросли спирогира опасны для флоры и фауны озера и даже для людей. Олег Тимошкин, зав. лабораторией биологии водных беспозвоночных Лимнологического института СО РАН говорит о полномасштабной экологической катастрофе, надвигающейся на всю экосистему озера.

Российские экологи: Как Монголия загрязняет Байкал, а Китай использует его ресурсы


Причины он называет несколько: неочищенные сточные воды из Монголии, забор воды для металлургии, неполная очистка воды в прибрежных городах и поселках или полное отсутствие очистки. На части побережья уже идет сплошное строительство китайских поселков. Положение может существенно ухудшиться после осуществления строительства завода по бутилированию байкальской воды и прокладки трубы в провинцию Ганьсу в Китай. Уже сейчас уровень воды достиг критической отметки, что ниже нормы на 20 см.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 22:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты ВШЭ оценили ущерб экономике России
Ученые Гарварда клонируют шерстистых мамонтов,
29 апреля к Земле приблизится потенциально
NASA создает GPS-навигатор для космических
Российские экологи: Как Монголия загрязняет
В Красноярске детям можно ходить в школу с
Ученые обнаружили связь между постнатальным
Mercedes-Benz A-Class нового поколения в России
Дарья Пынзарь в красном наряде рассказала о
В сети опубликован тизер концепта DS DSX E-Tense
Измененные иммунные клетки очищают опухоль
Ксения Собчак решила, что сын Платон будет
В Домодедово золотые слитки пробили у самолета дно
Ученый приблизился к разгадке природы темной
В Британии грабитель из-за ветра остался без
Муж Ксении Бородиной показал ритуал кривляния
Алексей Кудряшов планирует найти скромную и
Лиза Триандафилиди специально избегает встреч с
Microsoft значительно ускорит установку
Саша Черно наконец-то признала свою полноту,
Google проводит эксперименты по возможностям ИИ
Олеся Лисовская и Вальтер Соломенцев вновь
Власти выделяют новые частоты для организации
Японский инженер создал гигантского пилотируемого
Сергей Лазарев показал в Instagram фото с мамой
Маленькой дочери Таты и Валерия Блюменкранц
Ольга Бузова всю ночь зажигала вместе с
Алена Ашмарина создала новый образ для Марины
Названы лучшие бесплатные достопримечательности
«Рэмпейдж» стал лидером американского проката в
Просмотреть все новости