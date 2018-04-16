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Ученые: Популярное обезболивающее опасно для еще не родившихся детей

Шотландские ученые Эдинбургского университета пришли к выводу, что популярные обезболивающие (парацетамол и ибупрофен) способны повлиять на еще не рожденных детей. Репродуктивная функция плода беременной женщины при приеме данных лекарств может пострадать, утверждают исследователи в статье Environmental Health Perspectives.

Ученые: Популярное обезболивающее опасно для еще не родившихся детей


Согласно доводам ученых, прием парацетамола во время беременности может спровоцировать нарушение развития мочеполовой системы мальчиков. Кроме того, обезболивающий препарат негативно сказывается на ЦНС, вызывая риск появления аутизма у ребенка или расстройства внимания.

В рамках исследования ученые обрабатывали ткани зародышей, где впоследствии формируются яйцеклетки и сперматозоиды, парацетамолом и ибупрофеном. Оказалось, парацетамол на 40% снижал число здоровых клеток яичников, а ибупрофен - на 50%. Мужские половые клетки на 25% замедляются в развитии при приеме парацетамола.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 18:45
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