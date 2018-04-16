Китай принял на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности

Помимо этого в агентстве отмечают, что ракета является полноценной китайской разработкой, поскольку над ней трудились только инженеры Китая и применялись только китайские материалы и системы. Церемония передачи разработки в ракетные войска провели несколько дней назад.Сообщается, что баллистическая ракета предназначена для ведения прицельного ядерного удара по наземным целям, а также для ответной атаки или для поражения военных кораблей, находящихся на средней и дальней дистанции.В Синьхуа считают, что разработка повысит оборонную мощь армии Китая.