Китай принял на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности
Как сообщает ряд китайских СМИ, ракетные войска Народно-освободительной армии Китая получили в свое распоряжение новую баллистическую ракету, которая способна нести ядерный заряд на среднюю дистанцию. Новостное агентство Синьхуа назвало ее «смертельным оружием» армии Китая.
Помимо этого в агентстве отмечают, что ракета является полноценной китайской разработкой, поскольку над ней трудились только инженеры Китая и применялись только китайские материалы и системы. Церемония передачи разработки в ракетные войска провели несколько дней назад.
Сообщается, что баллистическая ракета предназначена для ведения прицельного ядерного удара по наземным целям, а также для ответной атаки или для поражения военных кораблей, находящихся на средней и дальней дистанции.
В Синьхуа считают, что разработка повысит оборонную мощь армии Китая.
Помимо этого в агентстве отмечают, что ракета является полноценной китайской разработкой, поскольку над ней трудились только инженеры Китая и применялись только китайские материалы и системы. Церемония передачи разработки в ракетные войска провели несколько дней назад.
Сообщается, что баллистическая ракета предназначена для ведения прицельного ядерного удара по наземным целям, а также для ответной атаки или для поражения военных кораблей, находящихся на средней и дальней дистанции.
В Синьхуа считают, что разработка повысит оборонную мощь армии Китая.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:30