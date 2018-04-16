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Китай принял на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности

Как сообщает ряд китайских СМИ, ракетные войска Народно-освободительной армии Китая получили в свое распоряжение новую баллистическую ракету, которая способна нести ядерный заряд на среднюю дистанцию. Новостное агентство Синьхуа назвало ее «смертельным оружием» армии Китая.

Китай принял на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности


Помимо этого в агентстве отмечают, что ракета является полноценной китайской разработкой, поскольку над ней трудились только инженеры Китая и применялись только китайские материалы и системы. Церемония передачи разработки в ракетные войска провели несколько дней назад.

Сообщается, что баллистическая ракета предназначена для ведения прицельного ядерного удара по наземным целям, а также для ответной атаки или для поражения военных кораблей, находящихся на средней и дальней дистанции.

В Синьхуа считают, что разработка повысит оборонную мощь армии Китая.
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Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:30
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