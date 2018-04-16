«Роскосмос» определится с обликом новой сверхтяжелой ракеты-носителя к середине декабря
Юрий Коптев, глава научно-технического совета государственной корпорации «Роскосмос», заявил о том, что специалисты окончательно определят облик будущей сверхтяжелой ракеты до середины декабря текущего года.
Как отмечается в сообщении, до середины декабря 2018 года инженеры должны полностью проработать внешний вид новой сверхтяжелой ракеты, а также определиться необходимым для ее создания количеством ресурсов. Помимо этого до конца указанного срока следует понять, какую максимальную полезную нагрузку сможет нести на своем борту ракета.
До конца текущего года разработчикам проекта следует расписать организационный план работ над ракетно-космическим комплексом, то есть, какие предприятия будут вместе трудиться над проектом.
Стоит напомнить, что проект новой сверхтяжелой ракеты-носителя требует 1,6 млрд. рублей, а опытно-конструкторские работы над системой должны быть завершены к 31 октября 2019 года.
Как отмечается в сообщении, до середины декабря 2018 года инженеры должны полностью проработать внешний вид новой сверхтяжелой ракеты, а также определиться необходимым для ее создания количеством ресурсов. Помимо этого до конца указанного срока следует понять, какую максимальную полезную нагрузку сможет нести на своем борту ракета.
До конца текущего года разработчикам проекта следует расписать организационный план работ над ракетно-космическим комплексом, то есть, какие предприятия будут вместе трудиться над проектом.
Стоит напомнить, что проект новой сверхтяжелой ракеты-носителя требует 1,6 млрд. рублей, а опытно-конструкторские работы над системой должны быть завершены к 31 октября 2019 года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:45