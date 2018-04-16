АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

«Роскосмос» определится с обликом новой сверхтяжелой ракеты-носителя к середине декабря

Юрий Коптев, глава научно-технического совета государственной корпорации «Роскосмос», заявил о том, что специалисты окончательно определят облик будущей сверхтяжелой ракеты до середины декабря текущего года.

«Роскосмос» определится с обликом новой сверхтяжелой ракеты-носителя к середине декабря


Как отмечается в сообщении, до середины декабря 2018 года инженеры должны полностью проработать внешний вид новой сверхтяжелой ракеты, а также определиться необходимым для ее создания количеством ресурсов. Помимо этого до конца указанного срока следует понять, какую максимальную полезную нагрузку сможет нести на своем борту ракета.

До конца текущего года разработчикам проекта следует расписать организационный план работ над ракетно-космическим комплексом, то есть, какие предприятия будут вместе трудиться над проектом.

Стоит напомнить, что проект новой сверхтяжелой ракеты-носителя требует 1,6 млрд. рублей, а опытно-конструкторские работы над системой должны быть завершены к 31 октября 2019 года.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев показал в Instagram фото с мамой
Маленькой дочери Таты и Валерия Блюменкранц
Ольга Бузова всю ночь зажигала вместе с
Алена Ашмарина создала новый образ для Марины
Названы лучшие бесплатные достопримечательности
«Рэмпейдж» стал лидером американского проката в
Ученые: Популярное обезболивающее опасно для еще
Китай принял на вооружение новую баллистическую
Консольный вариант игры про побег из ада Agony
Евгения Феофилактова сообщила, что получит ключи
Жители США сняли на видео странные огни в небе
В Bye Aerospace провели первые и успешные
Хейтеры посмеялись над странным состоянием Ольги
«Роскосмос» определится с обликом новой
Sega анонсировала выход бюджетного варианта
Кончита Вурст призналась в ВИЧ из-за угроз
Разработчики эмулятора PS3 запустили на
Нидерландский астроном засек американский аппарат
Хейтеры удивились, что Антон Гусев все свалил в
Биологи нашли у рыбы-бородавчатки «складной нож»
На территории Индии сняли с продаж смартфон
Антон Гусев и Виктория Романец вместе разделись в
В первой половине 2018 года Китай запустит новый
Книга Владимира Просвиркина «Будущее не за
Брэд Питт оставляет Голливуд
Фолловеры пошутили над экс-мужем Ольги Бузовой
Рубль на торгах Мосбиржи стремительно снизился к
Представлена материнская плата Biostar Racing
Анна Семенович блеснула в Instagram украшенным
Стало известно, сколько было потрачено на ракеты
Просмотреть все новости