«Роскосмос» определится с обликом новой сверхтяжелой ракеты-носителя к середине декабря

Как отмечается в сообщении, до середины декабря 2018 года инженеры должны полностью проработать внешний вид новой сверхтяжелой ракеты, а также определиться необходимым для ее создания количеством ресурсов. Помимо этого до конца указанного срока следует понять, какую максимальную полезную нагрузку сможет нести на своем борту ракета.До конца текущего года разработчикам проекта следует расписать организационный план работ над ракетно-космическим комплексом, то есть, какие предприятия будут вместе трудиться над проектом.Стоит напомнить, что проект новой сверхтяжелой ракеты-носителя требует 1,6 млрд. рублей, а опытно-конструкторские работы над системой должны быть завершены к 31 октября 2019 года.