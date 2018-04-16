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Из-за своего вызывающего поведения Даша Друзьяк получила сразу от двоих участников «Дома-2»

Участница «Дома-2» Дарья Друзьяк решила обратить на себя внимание руководства, и практически с самого первого дня пребывания на проекте начала настраивать друг против друга своих коллег и провоцировать их на конфликты.

Особенно сильно девушка разошлась, когда прилетела на Остров любви, чтобы завоевать сердце Артема Сороки. И хотя заполучить парня ей так и не удалось, прославиться и стать любимицей у руководства она успела.

Из-за своего вызывающего поведения Даша Друзьяк получила сразу от двоих участников «Дома-2»

Однако так или иначе она понимала, что долго без пары ее на Сейшелах держать не будут, а потому решила насолить отвергнувшему ее парню, пытаясь испортить его свидание со Светланой Юрченко.

Но новая избранница Сороки оказалась «не из робкого десятка», а потому не позволила Друзьяк все испортить, прогнав соперницу с пляжа, предварительно оттаскав ее за волосы.

Расстроенная из-за сорвавшегося плана Даша решила выпить, а потому пошла в импровизированный бар Дмитрия Кварацхелия и, пребывая в плохом настроении, начала критиковать все, что находится вокруг.

Из-за своего вызывающего поведения Даша Друзьяк получила сразу от двоих участников «Дома-2»

В итоге молодой человек не стал терпеть такого хамства и окатил девушку соком, а потом и вовсе вытолкал ее из своего «заведения».

Зрители реалити-шоу, которым пришлось наблюдать за этими событиями в эфире, возмутились чересчур вызывающим и провокационным поведением Друзьяк. Они посоветовали девушке угомониться иначе она рискует стать изгоем и вернуться на Поляну с черной меткой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:32
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