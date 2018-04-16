Из-за своего вызывающего поведения Даша Друзьяк получила сразу от двоих участников «Дома-2»

Особенно сильно девушка разошлась, когда прилетела на Остров любви, чтобы завоевать сердце Артема Сороки. И хотя заполучить парня ей так и не удалось, прославиться и стать любимицей у руководства она успела.Однако так или иначе она понимала, что долго без пары ее на Сейшелах держать не будут, а потому решила насолить отвергнувшему ее парню, пытаясь испортить его свидание со Светланой Юрченко.Но новая избранница Сороки оказалась «не из робкого десятка», а потому не позволила Друзьяк все испортить, прогнав соперницу с пляжа, предварительно оттаскав ее за волосы.Расстроенная из-за сорвавшегося плана Даша решила выпить, а потому пошла в импровизированный бар Дмитрия Кварацхелия и, пребывая в плохом настроении, начала критиковать все, что находится вокруг.В итоге молодой человек не стал терпеть такого хамства и окатил девушку соком, а потом и вовсе вытолкал ее из своего «заведения».Зрители реалити-шоу, которым пришлось наблюдать за этими событиями в эфире, возмутились чересчур вызывающим и провокационным поведением Друзьяк. Они посоветовали девушке угомониться иначе она рискует стать изгоем и вернуться на Поляну с черной меткой.