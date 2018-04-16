Ученые считают, что скоро будет создано лекарство от «болезни Стивена Хокинга»

Испанский ученый считает, что методика с использованием комбинированных медикаментов будет разработана уже при его жизни. Эксперт полагает, что для борьбы с БАСом будет создан целый ряд медицинских препаратов, способных остановить или замедлить течение заболевания.На данный момент медики испытывают маситиниб. Ранее его испытывали на лабораторных животных, когда результаты экспериментов удовлетворили ученых препарат стали давать больным БАС.Стоит напомнить, что самым знаменитым человеком с боковым амиотрофическим склерозом был Стивен Хокинг. Болезнь проявилась у него в 22 года, и с этим страшным недугом ученый прожил более 50-ти лет, скончавшись на 76 году жизни.БАС не помешал ученому заниматься своей работой, завести семью и даже иметь детей. В поддержку больным БАС ежегодно проводится акция под названием Ice Bucket Challenge, в рамках которого люди обливают себя ледяной водой.