Ученые: Часть памяти головного мозга может содержать ключи к тревоге и депрессии

Исследование, созданное группой неврологов, показало, что определенная часть гиппокампа может сыграть важную роль в эмоциональной регуляции, находке, которая ставит под вопрос понимание того, как именно работает эта часть мозга.«Это показывает, что нам может потребоваться переосмыслить, как гиппокамп обрабатывает информацию», - говорит Руцуко Ито, доцент кафедры психологии.Гиппокамп представляет собой структуру, расположенную глубоко внутри мозга. В рамках лимбической системы он играет важную роль в обработке памяти и пространственном познании, в том числе о том, как млекопитающие учатся понимать и ориентироваться в окружающей среде.Учеными было проведено несколько исследований, в которых предполагалось, что передний гиппокамп, субрегион, расположенный на фронте, может играть определенную роль в эмоциональной регуляции, включая тревогу.Из-за возможной роли гиппокампа в базовом мотивационном поведении, он также может предоставить важную информацию о различных психических заболеваниях. Наркомания, например, может быть связана с дефицитом мотивации подхода. Тревога и депрессия, с другой стороны, могут быть связаны с поведением избегания, все из которых могут проявляться в этой части мозга.