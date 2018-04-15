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Ученые: Часть памяти головного мозга может содержать ключи к тревоге и депрессии

Гиппокамп - это область мозга, обычно связанная с памятью и деменцией. Но новое исследование U of T Scarborough показывает, что эта область мозга также может дать важные сведения о ряде заболеваний психического здоровья, включая зависимость, беспокойство и депрессию.

Ученые: Часть памяти головного мозга может содержать ключи к тревоге и депрессии


Исследование, созданное группой неврологов, показало, что определенная часть гиппокампа может сыграть важную роль в эмоциональной регуляции, находке, которая ставит под вопрос понимание того, как именно работает эта часть мозга.

«Это показывает, что нам может потребоваться переосмыслить, как гиппокамп обрабатывает информацию», - говорит Руцуко Ито, доцент кафедры психологии.

Гиппокамп представляет собой структуру, расположенную глубоко внутри мозга. В рамках лимбической системы он играет важную роль в обработке памяти и пространственном познании, в том числе о том, как млекопитающие учатся понимать и ориентироваться в окружающей среде.

Учеными было проведено несколько исследований, в которых предполагалось, что передний гиппокамп, субрегион, расположенный на фронте, может играть определенную роль в эмоциональной регуляции, включая тревогу.

Из-за возможной роли гиппокампа в базовом мотивационном поведении, он также может предоставить важную информацию о различных психических заболеваниях. Наркомания, например, может быть связана с дефицитом мотивации подхода. Тревога и депрессия, с другой стороны, могут быть связаны с поведением избегания, все из которых могут проявляться в этой части мозга.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:01
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