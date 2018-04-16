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Реакция Ольги Бузовой на голых мужчин поразила пользователей

Известная телеведущая, певица Ольга Бузова закрыла глаза, когда двое участников разделись догола.

Недавно на «Доме-2» прошел настоящий стриптиз. Инициатором этого стала Лена Хромина, которая решила проверить, на что ради нее готовы новенькие участники. Девушка предложила им станцевать стриптиз, причем раздеться было нужно не просто до белья, а до гола.

Реакция Ольги Бузовой на голых мужчин поразила пользователей

Пока все остальные участники внимательно наблюдали за происходящим, реакция Бузовой поразила многих. Ольга стыдливо прикрыла глаза рукой, пожелав не смотреть на голые мужские тела.

Пользователи были удивлены такой реакцией звезды. Ведь еще недавно Бузова вела себя вызывающе, надевая откровенные наряды и облизывая микрофон. Поэтому теперь поклонники гадают, в чем кроется причина такого поведения.

То ли у нее появился мужчина, так что теперь ей нельзя смотреть на чужие тела, то ли она не хочет зря себя мучить, так как уже довольно долгое время у нее не было интимных отношений.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:30
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