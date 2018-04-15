Lincoln разрабатывает несколько новинок‍

Представители автомобильного бренда частично рассекретили планы на ближайшее время, тем самым заявив об активной деятельности, направленной на повышение спроса на свои модели. В будущий период поклонники компании смогут увидеть несколько новых версий кроссоверов, которые бы смогли в дальнейшем порадовать публику своим видом и техническими параметрами. Также заявлено, что среди новинок появятся и несколько внедорожников. Несмотря на то, что большая часть новых моделей будет производиться в Китае, дальнейшая география продаж остается неизвестной.Уже сейчас эксперты активно берутся за обсуждение возможных новинок, тогда как точных данных никто не объявлял. Таким образом, уже спустя несколько лет легендарная компания Lincoln сможет существенно повысить заинтересованность покупателей к своим новинкам, имеющим высокие шансы на успешные продажи ввиду отличной репутации американского бренда.