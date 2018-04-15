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Lincoln разрабатывает несколько новинок‍

Сегодня стало известно, что легендарная компания Lincoln в настоящее время занимается производством пяти новых моделей, которые в дальнейшем будут выпускать на заводах в Китае. Уже сейчас заявлено, что первая новинка порадует автолюбителей уже к 2020 году.

Представители автомобильного бренда частично рассекретили планы на ближайшее время, тем самым заявив об активной деятельности, направленной на повышение спроса на свои модели. В будущий период поклонники компании смогут увидеть несколько новых версий кроссоверов, которые бы смогли в дальнейшем порадовать публику своим видом и техническими параметрами. Также заявлено, что среди новинок появятся и несколько внедорожников. Несмотря на то, что большая часть новых моделей будет производиться в Китае, дальнейшая география продаж остается неизвестной.

Lincoln разрабатывает несколько новинок&#8205;


Уже сейчас эксперты активно берутся за обсуждение возможных новинок, тогда как точных данных никто не объявлял. Таким образом, уже спустя несколько лет легендарная компания Lincoln сможет существенно повысить заинтересованность покупателей к своим новинкам, имеющим высокие шансы на успешные продажи ввиду отличной репутации американского бренда.
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Добавил: maxran Сегодня, 21:15
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