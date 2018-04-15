Фотошпионы заметили новый Mercedes-Benz GLS на тестах в Нюрбургринге

В частности, использование новейшей платформы позволило добиться более просторного и комфортного салона, который вызовет самые приятные эмоции у каждого водителя и пассажиром. В ходе ближайшей автомобильной выставки в Пекине руководство немецкого бренда объявит обо всех особенностях и деталях новинки. Вместе с тем, аналитики пока не берутся прогнозировать о тех особенностях и технических параметрах, которые до настоящего времени держатся в секрете и не были рассекречены ранее.Более того, уже сейчас активно ведутся рассуждения о том, каким станет новейший заряженный внедорожник Mercedes-Benz GLS 63, под капотом которого установят 550-сильный бензиновый двигатель. Ряд экспертов сходятся во мнении, что данный автомобиль появится в продаже не ранее, чем через несколько лет, когда будут окончательно завершены все подготовительные работы к его выпуску на мировой рынок. О сроках поставок в Россию также никаких данных не приводится.