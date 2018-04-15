АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Фотошпионы заметили новый Mercedes-Benz GLS на тестах в Нюрбургринге

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz в настоящее время активно занимается испытаниями новейшего кроссовера GLS второй генерации, который смогли обнаружить в Нюрбургринге. В сети активно обсуждаются появившиеся в сети фотографии автомобиля.

В частности, использование новейшей платформы позволило добиться более просторного и комфортного салона, который вызовет самые приятные эмоции у каждого водителя и пассажиром. В ходе ближайшей автомобильной выставки в Пекине руководство немецкого бренда объявит обо всех особенностях и деталях новинки. Вместе с тем, аналитики пока не берутся прогнозировать о тех особенностях и технических параметрах, которые до настоящего времени держатся в секрете и не были рассекречены ранее.

Фотошпионы заметили новый Mercedes-Benz GLS на тестах в Нюрбургринге


Более того, уже сейчас активно ведутся рассуждения о том, каким станет новейший заряженный внедорожник Mercedes-Benz GLS 63, под капотом которого установят 550-сильный бензиновый двигатель. Ряд экспертов сходятся во мнении, что данный автомобиль появится в продаже не ранее, чем через несколько лет, когда будут окончательно завершены все подготовительные работы к его выпуску на мировой рынок. О сроках поставок в Россию также никаких данных не приводится.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: maxran Сегодня, 21:09
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский блогер помог сотрудникам органов
Фотошпионы заметили новый Mercedes-Benz GLS на
Ксения Собчак опровергла слухи о своем разводе
В США трое людей погибло из-за непогоды
Прогноз эксперта о курсе рубля: При ужесточении
Саймон Марданшин пришел с новой девушкой на день
Анастасия Решетова удивила поклонников появлением
Дипломат США рассказал, когда США выведет войска
Каждый десятый автомобиль в РФ зарегистрирован на
Great Wall выводит на рынок обновлённый пикап
Дана Борисова без макияжа показала поклонникам
Уфологи: На Марсе покоится мертвый инопланетянин
В сеть выложили рендерные изображения возможного
Романец с Гусевым отмечают очередной медовый
Уфологи разглядели на Луне пришельца с рюкзаком
Иван Барзиков показал квартиру, выигранную
Тюнинг-ателье TopCar представило 750-сильный
Хейтеры Ольги Бузовой обвиняют её в копировании
Самое массовое поедание людей крокодилами
Лицо Марины Африкантовой сильно распухло
Минфин ожидает укрепления рубля до 58–60 рублей
Эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего
Руки-базуки против Халка: Кирилл Терёшин обещает
Ученые нашли способ считывать мысли покойников
Падчерица Ивана Урганта Эрика показала своего
Ксению Собчак травят за наивное заигрывание с
Тата и Валерий Блюменкранц решили заняться
Британцы установили палатки под стенами роддома,
Сергей Кучеров решил выяснить, кто на «Доме-2» не
Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram фото со
Просмотреть все новости