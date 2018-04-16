Ученые выяснили, есть жизнь на межзвездном астероиде Оумуамуа

Астероид Оумуамуа был замечен астрономами в прошлом году. Вскоре он был идентифицирован, как первое космическое тело, прилетевшее из другой звездной системы. Его странная сигарообразная форма навеяла ученым мысль о том, что он является осколком планеты.Ученых заинтересовал объект, так как его исследования могут дать ученым уникальный ключ к познанию формирования планет вне Солнечной системы. В данное время его изучение продолжается, хотя Оумуамуа уже покинул пределы нашей планетарной системы.Ученые из Австралии планируют проверить, есть ли жизнь на межзвездном астероиде. При помощи радиотелескопа Murchison Widefield Array, расположенного в западной части Австралии, исследователи проверили радиосигналы, исходящие из астероида. Однако те показали отсутствие на Оумуамуа признаков разумной жизни.