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Ученые выяснили, есть жизнь на межзвездном астероиде Оумуамуа

Австралийские ученые собираются провести исследование, дабы узнать, есть ли жизнь на первом межзвездном астероидном теле Оумуамуа, которое пронеслось сквозь Солнечную систему в прошлом году.

Ученые выяснили, есть жизнь на межзвездном астероиде Оумуамуа


Астероид Оумуамуа был замечен астрономами в прошлом году. Вскоре он был идентифицирован, как первое космическое тело, прилетевшее из другой звездной системы. Его странная сигарообразная форма навеяла ученым мысль о том, что он является осколком планеты.

Ученых заинтересовал объект, так как его исследования могут дать ученым уникальный ключ к познанию формирования планет вне Солнечной системы. В данное время его изучение продолжается, хотя Оумуамуа уже покинул пределы нашей планетарной системы.

Ученые из Австралии планируют проверить, есть ли жизнь на межзвездном астероиде. При помощи радиотелескопа Murchison Widefield Array, расположенного в западной части Австралии, исследователи проверили радиосигналы, исходящие из астероида. Однако те показали отсутствие на Оумуамуа признаков разумной жизни.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:10
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