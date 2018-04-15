Ученые рассказали о трех неожиданных навыках рыб

Рыбки-брызгуны способны выстреливать струей воды, сбивая насекомых, летающих со скоростью 25 см/с на высоте не более 2 метров над водной поверхностью. Примечательно, что рыбы набирают воду в рот, создавая из своего языка подобие трубочки для осуществления выстрела. Подобным навыкам брызгуны учатся длительный период времени.Еще одна необычная рыбка - мангровый ривулус, который способен выживать на поверхности суши. Извиваясь и отталкиваясь своим хвостом, рыба охотится на поверхности, хотя это и считается невозможным. Третья особенность рыб - наличие интеллекта, позволяющего клыкастым губанам использовать камни для раскрытия ракушки.