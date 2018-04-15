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Ученые рассказали о трех неожиданных навыках рыб

Ученые рассказали о трех самых необычных свойствах рыб, которые могут струей воды сбивать насекомых, жить на суше или использовать камни для добычи пропитания. Об удивительных рыбах рассказал портал Naked Science.

Ученые рассказали о трех неожиданных навыках рыб


Рыбки-брызгуны способны выстреливать струей воды, сбивая насекомых, летающих со скоростью 25 см/с на высоте не более 2 метров над водной поверхностью. Примечательно, что рыбы набирают воду в рот, создавая из своего языка подобие трубочки для осуществления выстрела. Подобным навыкам брызгуны учатся длительный период времени.

Еще одна необычная рыбка - мангровый ривулус, который способен выживать на поверхности суши. Извиваясь и отталкиваясь своим хвостом, рыба охотится на поверхности, хотя это и считается невозможным. Третья особенность рыб - наличие интеллекта, позволяющего клыкастым губанам использовать камни для раскрытия ракушки.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 23:28
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