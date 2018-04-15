Роскомнадзор отказался выдать частоты для OneWeb

Проект OneWeb создается совместно Airbus и Virgin на базе 720 орбитальных аппаратов. Ранее британская корпорация направила в российскую Госкомиссию по радиочастотам запрос на выделение нескольких радиополос, однако Роскомнадзор подготовил отрицательный отзыв, считая, что OneWeb создаст помехи российским системам.Обращение британской компании одобрили с рядом поправок, учитывая показатели электромагнитной совместимости оборудования. Впрочем, аналитики, отпрошенные РБК, не исключают политическую мотивацию российских ведомств. Тем не менее устройства, настроенные на глобальный спутниковый интернет, смогут подключаться к станциям, расположенным за границей.