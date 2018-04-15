Роскомнадзор отказался выдать частоты для OneWeb
Система глобального интернета OneWeb может не заработать на территории России, так как Роскомнадзор отказался выдавать отдельные частоты под проект. Эксперты считают, что существует риск создания помех другим космическим передачам, пишет РБК.
Проект OneWeb создается совместно Airbus и Virgin на базе 720 орбитальных аппаратов. Ранее британская корпорация направила в российскую Госкомиссию по радиочастотам запрос на выделение нескольких радиополос, однако Роскомнадзор подготовил отрицательный отзыв, считая, что OneWeb создаст помехи российским системам.
Обращение британской компании одобрили с рядом поправок, учитывая показатели электромагнитной совместимости оборудования. Впрочем, аналитики, отпрошенные РБК, не исключают политическую мотивацию российских ведомств. Тем не менее устройства, настроенные на глобальный спутниковый интернет, смогут подключаться к станциям, расположенным за границей.
Проект OneWeb создается совместно Airbus и Virgin на базе 720 орбитальных аппаратов. Ранее британская корпорация направила в российскую Госкомиссию по радиочастотам запрос на выделение нескольких радиополос, однако Роскомнадзор подготовил отрицательный отзыв, считая, что OneWeb создаст помехи российским системам.
Обращение британской компании одобрили с рядом поправок, учитывая показатели электромагнитной совместимости оборудования. Впрочем, аналитики, отпрошенные РБК, не исключают политическую мотивацию российских ведомств. Тем не менее устройства, настроенные на глобальный спутниковый интернет, смогут подключаться к станциям, расположенным за границей.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 23:07