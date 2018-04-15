Ученые: Влияние аромотерапии на здоровье человека связано с восприятием запахов
Медики предпочитают не использовать аромотерапию для лечебных целей, но ученые выяснили, что она позитивно влияет на здоровье человека. Влияние масел связано с восприятием запахов индивидуумами, а потому многие салоны красоты используют их для работы.
Эксперты решили провести опыты с грызунами и заметили, как запах после воздействия на органы обоняния, благотворно отражается на работе мозга и эндокринной системы. Розмарин помогает усилить память, а лаванда давно используется для снятия стресса.
Мята избавляет человека от бессонницы и депрессии. Цитрусовые используются для бодрости организма, но также важен психологический настрой лиц, которые ассоциируют ароматы с различными эмоциями.
Эксперты решили провести опыты с грызунами и заметили, как запах после воздействия на органы обоняния, благотворно отражается на работе мозга и эндокринной системы. Розмарин помогает усилить память, а лаванда давно используется для снятия стресса.
Мята избавляет человека от бессонницы и депрессии. Цитрусовые используются для бодрости организма, но также важен психологический настрой лиц, которые ассоциируют ароматы с различными эмоциями.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:42