В 2018 году НЛО 13 раз посетили штат Коннектикут
Уфологи отмечают, что с начала 2018 года НЛО порядка 13 раз посещали американский штат Коннектикут, что значительно превышает все среднестатистические значения предыдущих наблюдений.
На сайте уфологов штата Коннектикут насчитали порядка 13 заявлений от очевидцев НЛО. Подобные порталы учитывают активность инопланетян не только на территории США, но и во всем мире. Оставлять сообщения о наблюдении за НЛО могут и профессиональные уфологи, и обычные граждане.
Эксперты отмечают, что на самом деле непосредственных контактов пришельцев и местных жителей могло быть намного больше, так как далеко не все свидетели странных огней или участники похищений готовы поделиться подобными сведениями с обществом. Уфологи считают, что внеземную цивилизацию что-то весьма привлекает в данном американском штате, хотя понять причину частого посещения Коннектикута ученые не могут.
На сайте уфологов штата Коннектикут насчитали порядка 13 заявлений от очевидцев НЛО. Подобные порталы учитывают активность инопланетян не только на территории США, но и во всем мире. Оставлять сообщения о наблюдении за НЛО могут и профессиональные уфологи, и обычные граждане.
Эксперты отмечают, что на самом деле непосредственных контактов пришельцев и местных жителей могло быть намного больше, так как далеко не все свидетели странных огней или участники похищений готовы поделиться подобными сведениями с обществом. Уфологи считают, что внеземную цивилизацию что-то весьма привлекает в данном американском штате, хотя понять причину частого посещения Коннектикута ученые не могут.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 22:00