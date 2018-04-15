В 2018 году НЛО 13 раз посетили штат Коннектикут

На сайте уфологов штата Коннектикут насчитали порядка 13 заявлений от очевидцев НЛО. Подобные порталы учитывают активность инопланетян не только на территории США, но и во всем мире. Оставлять сообщения о наблюдении за НЛО могут и профессиональные уфологи, и обычные граждане.Эксперты отмечают, что на самом деле непосредственных контактов пришельцев и местных жителей могло быть намного больше, так как далеко не все свидетели странных огней или участники похищений готовы поделиться подобными сведениями с обществом. Уфологи считают, что внеземную цивилизацию что-то весьма привлекает в данном американском штате, хотя понять причину частого посещения Коннектикута ученые не могут.