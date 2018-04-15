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Падчерица Ивана Урганта Эрика показала своего бойфренда в Instagram

Падчерица Ивана Урганта предпочитает не озвучивать свою личную жизнь, но сейчас удивила своих подписчиков. Эрика показала своего бойфренда в Instagram, лаконично признавшись в любви к молодому человеку.

Ведущий много лет счастливо живет вместе со своей избранницей и Натальей Кикнадзе и общается с ее детьми. Он не балует наследников дорогим подарками и деньгами, а 17-летняя Эрика собирается поступать в университет. В сюжете пара обнимается, так что поклонники сделали выводы, что молодые люди имеют серьезные отношения. Они сразу пожелали влюбленным счастья, назвав их красивыми людьми.

Падчерица Ивана Урганта Эрика показала своего бойфренда в Instagram


Раньше Иван Ургант рассказывал журналистам о своих методах воспитания. Девушка тоже не понимает, почему ее сверстники часто любят показывать богатство родителей. Она предпочитает заниматься спортом и учебой вместо шопинга и отдыха на престижных курортах, но пока не называет имя своего избранника.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:40
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