Падчерица Ивана Урганта Эрика показала своего бойфренда в Instagram

Ведущий много лет счастливо живет вместе со своей избранницей и Натальей Кикнадзе и общается с ее детьми. Он не балует наследников дорогим подарками и деньгами, а 17-летняя Эрика собирается поступать в университет. В сюжете пара обнимается, так что поклонники сделали выводы, что молодые люди имеют серьезные отношения. Они сразу пожелали влюбленным счастья, назвав их красивыми людьми.Раньше Иван Ургант рассказывал журналистам о своих методах воспитания. Девушка тоже не понимает, почему ее сверстники часто любят показывать богатство родителей. Она предпочитает заниматься спортом и учебой вместо шопинга и отдыха на престижных курортах, но пока не называет имя своего избранника.